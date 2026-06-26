Bahis ve kumar çetesi tamamen çökertildi: 24 tutuklama

Siber suçlarla mücadele ekiplerinin uzun soluklu takibi neticesinde, yasa dışı bahis sitelerinden gelen milyarlarca liralık kara paranın nakline aracılık eden ve bu suç gelirlerini kripto varlıklara dönüştürerek yurt dışına kaçıran 24 şüpheli, düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı. Adliyeye sevk edilen zanlıların tamamı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MASAK VE SİBER TİMLER ORTAKLAŞA DEŞİFRE ETTİ

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı ve Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, koordineli bir finansal inceleme başlattı.

Yapılan derinlemesine dijital ve mali incelemeler sonucunda, internet üzerinden yasa dışı bahis ve sanal kumar oynatan 8 farklı organize suç sitesi mercek altına alındı. Şüphelilerin bu sitelerde biriken paraları yasal sistemden gizlemek, izini kaybettirmek ve farklı banka ile kripto para hesapları üzerinden yurt dışındaki organize yapıların cüzdanlarına aktarmak üzere paravan bir nakil ağı kurdukları tespit edildi.

HESAPLARDAKİ AKILALMAZ RAKAM: 6.9 MİLYAR TL!

Finansal siber analiz uzmanlarının şebeke üyelerine ait banka hareketleri, dijital cüzdanlar ve kripto para borsalarındaki hesaplar üzerinde yaptığı geriye dönük incelemeler, vurgunun boyutunu gözler önüne serdi. Çete üyelerinin kontrol ettiği hesaplardaki toplam para trafiği ve işlem hacminin tam 6 milyar 942 milyon 515 bin 130 TL olduğu resmi olarak belirlendi.

ADRESLERE EŞ ZAMANLI BASKIN: BEYİN TAKIMI PARMAK PARMAKLIKLAR ARDINDA

Soruşturma dosyalarının tamamlanmasının ardından düğmeye basan emniyet güçleri, belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan ve Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü’ndeki sorgu işlemleri tamamlanan 24 şüpheli, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlıların tamamı, "7258 Sayılı Kanun'a Muhalefet" (Yasa dışı bahis oynatma ve aracılık etme) ve "Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından tutuklanarak cezaevine konuldu.