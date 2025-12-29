Bahis ve şike soruşturmasında yeni gelişme: Erden Timur dahil 26 şüpheli adliyeye sevk edildi

Futboldaki bahis ve şike iddialarına yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Futbol camiasında büyük yankı uyandıran bahis ve şike iddiaları üzerine başlatılan soruşturma tüm hızıyla sürüyor. Yürütülen geniş kapsamlı operasyon çerçevesinde gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgu süreçleri tamamlandı.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan Erden Timur’un da aralarında bulunduğu toplam 26 şüpheli, savcılık sorguları yapılmak üzere adliyeye sevk edildi.

Ayrıntılar geliyor...

Erden Timur
