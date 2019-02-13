İzmir 1. Ağır Ceza Mahkemesi, suikast sonucu öldürülen eski Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Bahtiyar Aydın'ın da bulunduğu 2'si asker 16 kişinin ölümüyle sonuçlanan davaya ilişkin gerekçelerini açıkladı. Mahkeme, sanık olarak yargılanan Eşref Hatipoğlu'nun askeri bir eylem yapmadığına hükmetti.

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 26 yıl önce dönemin Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Bahtiyar Aydın'ın ve bir uzman çavuşun şehit olduğu, 14 kişinin de yaşamını yitirdiği olaylara ilişkin yargılanan dönemin Diyarbakır Jandarma Alay Komutanı Eşref Hatipoğlu'nun beraatine ilişkin gerekçeli karar açıklandı.



Kararda, terör örgütü PKK'nın bölgedeki bütün silahlı örgüt üyeleriyle bu eylemi gerçekleştirdiği belirtildi.



İzmir 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 192 sayfalık gerekçeli kararında, sanık, tanık ve katılan ifadeleri, olay yeri tespit tutanakları, otopsi tutanakları ve beraat kararı verilirken dikkat edilen gerekçeler anlatıldı.



Kararda, olayın olduğu 22 Ekim 1993'te sabah saatlerinde Aydın ve Hatipoğlu'nun terör operasyonu için Lice'ye gelmelerinden birkaç saat sonra emniyete ait minibüse seyir halindeyken üzüm bağlarında gizlenmiş PKK militanlarınca ateş açıldığı, komando bölüğü, emniyet amirliğine ve diğer güvenlik güçlerine yoğun taciz ateşinde de bulunulması üzerine çatışma çıktığı belirtildi.



Operasyona çıkan askeri birliklerin terör saldırısının yoğun ve büyük olması sebebiyle merkeze çağrıldıklarının belirtildiği kararda, çatışma sırasında Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Bahtiyar Aydın ve uzman çavuş Yüksel Bayar'ın şehit olduğu, sivil halktan içlerinde çocukların da bulunduğu 14 kişinin öldüğü, 401 ev, 242 dükkan ile kaymakam evi, hükümet konağı, emniyet hizmet binası, jandarma bölge komutanlığı ve belediye hizmet binasının hasar gördüğü kaydedildi.



Yaşanan olaylar sonucunda Hatipoğlu ve kıdemli üsteğmen Tünay Yanardağ hakkında "halkı isyana ve öldürmeye teşvik", "cürüm işlemek üzere teşekkül oluşturmak", "birden fazla kişiyi aynı sebeple öldürme" suçundan dava açıldığı ifade edilen kararda, Yanardağ hakkında yeterli delil elde edilemediği ve vefatı nedeniyle hakkındaki davanın düşürülmesine, Hatipoğlu'nun da beraatine karar verildiği belirtildi.



ÖRGÜT İTİRAFÇISI DA PKK DEDİ



Gerekçeli kararda şu ifadelere yer verildi: “Olayın tek taraflı, askerin eylemi olarak kabul edilmesinin mümkün olmadığı görülmekle, olaydan sonra yapılan aramalarda PKK terör örgütü tarafından kullanıldığı bilinen ve Türk ordusunca kullanılmayan bixi makinalı tüfek, kalaşnikof marka tüfekler, bu tüfeklere ait çok sayıda boş kovan, RPG-7 roketatar mermiler ve RPG roketatar sevk fişeklerinin bir kısmının ilçe halkının evinde ya da evinin yakınında ele geçirilmesi, bu durumun bu silahlarla buralardan ateş edildiğinin ispatıdır.



Olaylar sırasında kullanılan silahlardan birinin yine terör örgütü tarafından bir çatışmada kullanıldığının sabit olduğu, olay sonrası ifadesi alınan terör örgütü üyesi B.Ç'nin 'örgütün son zamanlarda baskından sonra kaçarken evleri, dükkanları, ahırları yakıp gittiğini, bunu askerin yaptığını söyleyip halkın devlete karşı kin duymasını, askerden nefret etmesini sağladıklarını, 22 Ekim 1993 günü Lice ilçesine yönelik PKK örgüt mensuplarının yapacağı baskını önceden duyduğunu, eyleme bölgedeki bütün silahlı örgüt üyelerinin katıldığını' beyan ettiği görülmektedir.



Teröristlerin komando bölüğünün operasyon için araziye çıktığı gün önceden şehir merkezine gelip yerleştikleri ev, cami gibi yerlerden ateş ettikleri, jandarma ve polisin teröristlerin saldırmasından sonra karşılık verdiği, saldırı kararını veren teröristlerin saldırıdan önce can kaybı yaşamayacak şekilde mevzilendikleri anlaşılmaktadır.”



Kararda, olay günü teröristlerin yoğun saldırısı üzerine çıkan çatışmada en üst rütbeli asker olan Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Bahtiyar Aydın'ın askerleri sevk ve idare ettiği sırada teröristlerce vurulup yaralanması, ardından şehit olmasından sonra en yüksek rütbeli asker olan sanık Eşref Hatipoğlu'nun yasalar gereği emir ve komutayı ele alarak askerleri sevk idare ettiği, bu sırada kanunsuz bir emir vermediği, kendisinin de kanunsuz bir eylemde bulunmadığı kaydedildi.



İLKER BAŞBUĞ DA SUÇLANMIŞTI



Aydın'ın öldürülmesiyle ilgili FETÖ'ye yakın basın organlarınca Türkiye'nin 26. Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ da suçlanmıştı. Başbuğ yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı: “Bir gazetenin asılsız haberine dayanarak 22 Ekim 1993 günü Tuğgeneral Bahtiyar Aydın'a 'Lice'ye git' emrinin tarafımdan verildiği yalanına dört elle sarıldılar. Tuğgeneral Aydın beraberindekilerle Lice'nin güneyinde planlanan bir operasyonu yönetmek üzere Lice'ye saat 06.30-07.30 arasında hava yoluyla intikal etmişti. Lice güneyine planlanan operasyon başladıktan sonra, 09.30 civarında Lice olayları başladı. Aydın saat 11.45'te yaralandı ve maalesef kurtarılamayarak şehit oldu.”



HATİPOĞLU AYDINLIK'A KONUŞTU



Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı Aydın'ı öldürmekle suçlanan dönemin Alay Komutanı Eşref Hatipoğlu, hakkındaki iddialarla ilgili Aydınlık'a konuşmuştu. Hatipoğlu “Kendisine yönelik suçlamaların arkasında Şemdinli davasında Yaşar Büyükanıt'ı sanık sandalyesine oturtan ifadelerin sahibi Mehmet Ali Altındağ'ın olduğunu söylemişti. Hatipoğlu, "Bahtiyar, benim yakın arkadaşımdı" demişti.



'EŞREF BİTLİS GÖREVLENDİRDİ'



Hatipoğlu şunları söylemişti: “Öldürüldüğü gün ben de Bahtiyar ile aynı helikopterdeydim. Bizim Lice'ye inme gibi bir planımız yoktu. Kulp'a operasyona gidiyorduk. Lice'ye inmeye Bahtiyar Aydın ile beraber helikopterde karar verdik. Lice'deki askerler bile bilmiyordu, bizim oraya ineceğimizi. Çatışma biz helikopterden indikten birkaç saat sonra başladı. Biz Lice'ye operasyon veya çatışma esnasında gitmedik. Bahtiyar Aydın çok kibar, birikimli bir insandı. Benim de yakın arkadaşımdı. Aynı zamanda eşlerimiz de arkadaştır. Ben böyle şeyi nasıl yapabilirim akıl mantık kabul eder mi? Bizim görev yaptığımız dönemde bölgeye gönderecek adam bulunmuyordu. Biz öyle koşullarda görev yaptık. Beni, Bahtiyar'ı görevlendiren Eşref Bitlis Paşa idi" şeklinde konuştu.