Bakan Abdulkadir Uraloğlu'ndan Discord'la ilgili açıklama! Discord'a erişim engeli mi getirilecek?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, mesajlaşma ve sosyal medya uygulaması Discord'a ilişkin tartışmalarla ilgili konuştu. Bakan Uraloğlu, "Yasakçı zihniyetle değil de gereklerini yerine getirerek erişim engeli getirme noktasını istişare ediyoruz, henüz verilmiş bir karar yok." dedi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Bakan Abdulkadir Uraloğlu'ndan Discord'la ilgili açıklama! Discord'a erişim engeli mi getirilecek?
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, son günlerde gençlere ve çocuklara yönelik şantaj, pedofili, cinsel istismar gibi iddialarla gündeme gelen mesajlaşma ve sosyal medya uygulaması Discord ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Konuya ilişkin, İçişleri, Adalet ile Aile ve Sosyal Hizmetler bakanlıklarıyla hafta sonu toplantı yaptıklarına işaret eden Bakan Abdulkadir Uraloğlu, "Yasakçı olmak istemiyoruz ancak gençleri korumak için her türlü yetkiyi kullanmaktan çekinmeyiz. Yasakçı zihniyetle değil de gereklerini yerine getirerek erişim engeli getirme noktasını istişare ediyoruz, henüz verilmiş bir karar yok." diye konuştu.

Bakan Abdulkadir Uraloğlu'ndan Discord'la ilgili açıklama! Discord'a erişim engeli mi getirilecek? - Resim : 1

Anne ve babalara da çağrıda bulunan Abdulkadir Uraloğlu, "Çocuklarımızın internet kullanımında ailelere büyük görevler düşüyor. Çocuklarımızın girdiği internet siteleri ve sosyal medya platformlarını yakından takip etsinler. Çocuklarımızı istismar etmek isteyen, zihinlerini karıştırmak isteyen kötü niyetli kişiler olacaktır. Ailelerimiz, çocuklarıyla daha fazla zaman geçirsinler." ifadesini kullandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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