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Bakan Ağbal'dan KDV iadesi açıklaması

Maliye Bakanı Naci Ağbal, KDV'nin iade edilemezliği kuralını kaldırmaya hazırlandıklarını açıkladı.

Bakan Ağbal'dan KDV iadesi açıklaması

Anadolu Ajansı'na konuşan Maliye Bakanı Naci Ağbal, KDV iadesi ile ilgili olarak "Sonraki döneme devreden KDV'nin iade edilemezliği kuralını kaldırıyoruz" dedi.

Ağbal, "Bunu torba değil müstakil bir KDV kanun tasarısı olarak, süratle Meclise götürmek ve 1-2 ay içinde yasalaştırmak istiyoruz.

KDV'yi sunduktan sonraki en yakın zamanda, ne zaman Bakanlar Kurulu gündemine alınırsa, Gelir Vergisi Kanunu'nu getirmek ve süratle Meclise sevk etmek istiyoruz" açıklamalarında bulundu.

Etiketler; #Bakan Ağbal #kdv #Naci ağbal
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