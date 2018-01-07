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Bakan Ahmet Arslan Kars'ta

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, Karadeniz Derneği ile Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesinin yeni doğan yoğun bakım ünitesinin açılışını yaptı

Bakan Ahmet Arslan Kars'ta

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Karadeniz Derneği ile Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesinin yeni doğan yoğun bakım ünitesinin açılışını gerçekleştirdi.

Bakan Arslan, beraberindeki Kars Valisi Rahmi Doğan, Ardahan Valisi Mehmet Emin Bilmez, Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, AK Parti Kars Milletvekili Yusuf Selahattin Beyribey, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Kılıç, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik ile kent merkezinde yeni hizmete giren Karadeniz Derneğinin açılışını yaptı.

Derneğin yöneticilerinden çalışmaları hakkında bilgi alan Arslan, hayırlı olması dileğinde bulundu.

Arslan, daha sonra beraberindekilerle Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesini ziyaret etti. Hastane girişinde kalabalık bir grup tarafından alkışlarla karşılanan Arslan, burada da kurdele keserek Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi'ni açtı.

Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sami Özcan'dan hastane faaliyetleri hakkında bilgi alan Arslan, ardından söz konusu üniteyi gezerek incelemelerde bulundu.

Hastaların giriş yapmak için kullandıkları "numaratör"ü de inceleyen Arslan, butona basarak sıra aldı, hasta girişi yapan görevlilerle bir süre sohbet etti.


Kaynak: AA
Etiketler; #açılış #ahmet arslan #dernek #hastane
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