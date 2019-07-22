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Bakan Akar, Fransız mevkidaşıyla telefonda görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fransa Savunma Bakanı Florence Parly ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Bakan Akar, Fransız mevkidaşıyla telefonda görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fransa Savunma Bakanı Florence Parly ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, başta Suriye olmak üzere ikili ve bölgesel güvenlik ve savunma konuları ele alındı.

Ayrıca, Bakan Akar, Fransa'nın NATO kapsamında sağlamayı önerdiği SAMP-T hava ve füze savunma bataryası için teşekkür etti.

Görüşmeye dair açıklamalar, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapıldı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #hulusi akar
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