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Bakan Akar NATO karargahında bu isimlerle görüşecek

NATO Savunma Bakanları Toplantısı yarın Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılacak. Toplantıda Türkiye'yi Savunma Bakanı Hulusi Akar temsil edecek.

Bakan Akar NATO karargahında bu isimlerle görüşecek

Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Karargahı'nda 13 Şubat'ta yapılacak toplantıya katılacak. Toplantının dışında ikili görüşmeler yapması beklenen Akar'ın görüşeceği isimler arasında ABD Savunma Bakanı Vekili Patrick Shanahan'ın da yer alması öngörülüyor.

Akar'ın bir diğer görüşmesinin ise Yunanistan Savunma Bakanı Evangelos Apostolakis ile olması planlanıyor. Bakan Akar, göreve yeni başlayan Apostolakis’e kutlama mektubu göndermiş, kendisini Türkiye'ye davet etmişti.

Akar'ın aralarında İtalya, Fransa, Karadağ ve Gürcistan'ın da bulunduğu bazı ülkelerin savunma bakanlarıyla da görüşeceği belirtiliyor.

Bakan Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Antlaşması ile ittifakın savunma caydırıcılık yapısının ele alınacağı oturumlara da katılacak.


Kaynak: AA
Etiketler; #hulusi akar #nato
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