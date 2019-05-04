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Bakan Akar: Önümüzdeki günlerde en kısa zamanda...

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, tek tip askerlik sistemine dair, "Hem gençlerimiz şahsi, mesleki gelişimlerini bir taraftan sağlarken diğer taraftan da Silahlı Kuvvetlerimizin artan ihtiyaçlarını eksiksiz karşılayabilmek bakımından iyi bir sistem, mükemmel bir sistem üzerinde çalışıyoruz" dedi

Bakan Akar: Önümüzdeki günlerde en kısa zamanda...

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yeni askerlik sisteminde gelinen son noktayı anlattı.

Akar, şunları söyledi:

"Hem gençlerimiz şahsi, mesleki gelişimlerini bir taraftan sağlarken diğer taraftan da Silahlı Kuvvetlerimizin artan ihtiyaçlarını eksiksiz karşılayabilmek bakımından iyi bir sistem, mükemmel bir sistem üzerinde çalışıyoruz. Bu nedenle de bakanlıklarla, diğer ilgili kurum ve kuruluşlarla yoğun bir koordinasyon, temas içindeyiz. Olayları her aşamasında ilave bazı görüşler, ilave bazı teklifler gelmekte. Onların çalışılmasından dolayı biraz gecikme oldu. Önümüzdeki günlerde en kısa zamanda, çok yoğun bir şekilde çalışılıyor, bunu tamamlayıp Cumhurbaşkanlığı makamına sunmak durumundayız. Buna gayret gösteriyoruz. İnşallah en kısa zamanda bunu tamamlayacağız."

ulusal.com.tr

Etiketler; #tek tip askerlik sistemi #Milli Savunma #hulusi akar #askerlik
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