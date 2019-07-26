Bakan Akar ve komutanlar KKTC'ye gidiyor

Kapalı Maraş’ın tekrar açılması için çalışmalar devam ederken Millî Savunma Bakanı Hulûsi Akar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gidiyor. Akar, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Başbakan Ersin Tatar ile görüşecek.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, 1974’ten beri kapalı olan Maraş’ın açılması için çalışmalara hız verdi. Ankara bu adımı destekliyor.



Bu kapsamda Millî Savunma Bakanı Hulûsi Akar, KKTC’ye ziyarette buluncak.



Akar’a ziyarette, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları da eşlik edecek.



Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Başbakan Ersin Tatar görüşecek olan Akar, daha sonra beraberindeki heyetle Boğaz Şehitliği’ne gidecek ve Kıbrıs Barış Kuvvetleri Komutanlığını ziyaret edecek.







ulusal.com.tr