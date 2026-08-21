Bakan Akın Gürlek açıkladı! İstanbul ve İzmir'de dev operasyon: 'Forza' ve 'Yalı' çetesi çökertildi

İstanbul'da turistleri hedef alan organize yankesicilik şebekesi ile İzmir'de taraftar grupları içine sızarak silahlı çatışmalara karışan organize suç yapılanmalarına yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

İSTANBUL'DA "SIKIŞTIRMA VE PERDELEME" ÇETESİNE DARBE: GÜNDE 400 BİN TL VURGUN

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından turistik bölgelerde yürütülen teknik ve fiziki takip sonucunda, çoğunluğu yabancı uyruklu şahıslardan oluşan 32 kişilik organize hırsızlık şebekesi deşifre edildi:

Çalışma Yöntemi: Şüphelilerin tramvay, durak ve yaya geçitleri gibi kalabalık noktalarda gruplar halinde hareket ederek özellikle yabancı turistleri "sıkıştırma ve perdeleme" yöntemiyle soydukları saptandı.

Suç Geliri: Örgütün günde yaklaşık 10 eylem gerçekleştirerek günlük ortalama 400 bin TL haksız kazanç sağladığı ve toplamda 25 ayrı eyleme karıştığı belirlendi.

35 Adrese Baskın: Şebekenin çökertilmesi amacıyla İstanbul genelinde 35 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı.

İZMİR'DE 'FORZA' VE 'YALI' GRUPLARINA ŞAFAK BASKINI: 28 GÖZALTI

İzmir'de 19 Eylül 2025 tarihinde Emircan Övüç'ün silahla öldürülmesi olayının ardından derinleştirilen soruşturmada, "Forza" ve "Yalı" taraftar grupları içerisine yuvalanan iki organize suç yapılanması mercek altına alındı:

İki grup arasında yaklaşık 8 ay içerisinde 8 ayrı silahlı şiddet eylemi gerçekleştiği belirlendi.

Dosya kapsamında toplam 59 örgüt mensubu tespit edilirken, bunlardan 27'sinin halihazırda cezaevinde olduğu anlaşıldı.

Geriye kalan 32 aktif şüpheliye yönelik İzmir merkezli 4 ilde 39 adrese yapılan eş zamanlı baskınlarda 28 şüpheli ve örgüt yöneticileri yakalandı. Firari 4 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda ruhsatsız silah, mühimmat, uyuşturucu hap ve örgütsel materyal ele geçirildi.

"TRİBÜNLERİ SİLAHLI HESAPLAŞMA ALANI GÖRENLERE GEÇİT YOK"

Mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurgulayan Adalet Bakanı Akın Gürlek, şu mesajı verdi:

"Kimse İstanbul’un turizm hareketliliğini hırsızlık için, taraftar kimliğini ve spor tribünlerini de silahlı hesaplaşmalar için güvenli alan olarak göremez. Suç örgütlerinin yöneticilerinin, üyelerinin ve suçtan elde ettikleri gelirlerin üzerine kararlılıkla gitmeye devam edeceğiz. Şehirlerimizin huzuruna kasteden hiçbir yapıya geçit vermeyeceğiz."