Bakan Akın Gürlek Rusya'da: "Can Dalton" için iade dosyası verildi

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Rusya'nın St. Petersburg kentinde düzenlenen Uluslararası Hukuk Forumu kapsamında son derece kritik adli temaslarda bulundu.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Bakan Akın Gürlek Rusya'da: "Can Dalton" için iade dosyası verildi
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, 'Can Dalton' lakaplı Beratcan Gökdemir için harekete geçildiğini açıkladı. Bakan Gürlek, “Can Dalton” lakaplı Beratcan Gökdemir başta olmak üzere, haklarında iade taleplerimiz bulunan şahısların ülkemize iadesine yönelik taleplerimizi Rus makamlarına yeniden bildirdik" dedi.
Adalet Bakanı Akın Gürlek yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Uluslararası Hukuk Forumu’na katılmak üzere bulunduğumuz St. Petersburg’da, Rusya ile adli iş birliğimizi güçlendirecek ve sınır aşan suçlarla mücadelemize ivme kazandıracak önemli temaslarda bulunduk.

Rusya Federasyonu Başsavcısı Sayın Aleksandr Vladimiroviç Gutsan ile gerçekleştirdiğimiz heyetler arası verimli görüşmelerin ardından, iki ülke arasındaki adli yardımlaşmayı daha ileriye taşıyacak İş Birliği Protokolü’nü imzaladık.

Görüşmemizde; organize suç örgütleriyle ulusal ve uluslararası düzeyde yürüttüğümüz kararlı mücadeleyi vurgulayarak, adaletten kaçan suçluların iadesi konusundaki beklenti ve hassasiyetimizi açık şekilde dile getirdik.

Bu kapsamda, organize suç örgütü elebaşı olduğu değerlendirilen “Can Dalton” lakaplı Beratcan Gökdemir başta olmak üzere, haklarında iade taleplerimiz bulunan şahısların ülkemize iadesine yönelik taleplerimizi Rus makamlarına yeniden bildirdik.

Adalet Bakanlığı olarak; dünyanın neresine kaçarlarsa kaçsınlar suçluların takipçisi olmaya devam edecek, milletimizin güvenliğine ve huzuruna kastedenler hakkında adaletin tecellisi için kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğiz."

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