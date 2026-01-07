Bakan Ali Yerlikaya duyurdu: 63 ilde uyuşturucu operasyonu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, zehir tacirlerine yönelik Türkiye genelinde yürütülen kapsamlı çalışmaların bilançosunu paylaştı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik yürütülen son çalışmaların detaylarını kamuoyuyla paylaştı. Bakan Yerlikaya, 63 ilde son 2 haftadır düzenlenen operasyonlarda; 1 ton 343 kilogram uyuşturucu madde ile 178 bin 615 adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini açıkladı.

424 ŞÜPHELİ YAKALANDI, 162'Sİ TUTUKLANDI

Operasyonların sonuçlarına ilişkin verileri aktaran Bakan Yerlikaya, "İnsanlara arz edilmesini ve toplum sağlığına zarar vermesini engelledik. 424 şüpheliyi yakaladık. 162'si tutuklandı. 70'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor" ifadelerini kullandı.

15 BİNE YAKIN PERSONEL SAHADA

Operasyonların kapsamı ve koordinasyonu hakkında da bilgi veren Bakan Yerlikaya, şu ayrıntıları paylaştı: "Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, il jandarma komutanlıklarınca; Antalya, Adana, Ağrı, Afyonkarahisar, Aydın, Ankara, Aksaray, Adıyaman, Balıkesir, Batman, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, Eskişehir, Erzincan, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kahramanmaraş, Kayseri, Karabük, Karaman, Konya, Kocaeli, Kırıkkale, Kırşehir, Mardin, Malatya, Manisa, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Siirt, Sivas, Sinop, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Trabzon, Uşak, Van, Yalova, Yozgat ve Zonguldak’ta 4 bin 644 narkotik ve asayiş ekibi, 14 bin 924 personelin katılımıyla operasyonlar düzenledik."

Bakan Yerlikaya açıklamasını, kararlılık mesajıyla sonlandırdı: "Vatandaşlarımızın bilmesini isterim ki; zehir tacirleriyle mücadelemiz amansız sürüyor, sürmeye de devam edecek. Emeği geçenleri tebrik ediyorum."

