Bakan Ali Yerlikaya'dan 'Kafer-40' operasyonları açıklaması...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul’da eş zamanlı olarak düzenlenen “KAFES-40” operasyonlarında 3 ayrı organize suç örgütü çökertildiğini ve 24 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Bakan Ali Yerlikaya'dan 'Kafer-40' operasyonları açıklaması...
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Bakan Yerlikaya Twitter hesabından yaptığı paylaşımda İstanbul’da eş zamanlı olarak düzenlenen “KAFES-40” operasyonlarında elebaşılığını Emre Özcan, Önder Küçük ve Sergen Solak’ın yaptığı 3 ayrı organize suç örgütünün çökertildiğini açıkladı. Yerlikaya, paylaşımında yapılan operasyonda 2’si örgüt elebaşı, 1’i yurtdışında olmak üzere, 24 şüphelinin yakalandığını belirtti.

Yerlikaya paylaşımının devamında “Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu organize suç örgütlerinin; suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kasten öldürme, kasten yaralama, yağma, silahla tehdit, mala zarar verme, iş yeri, ikamet ve araç kurşunlama, iş insanlarından tehdit yoluyla haraç alarak haksız menfaat temin etme suçlarını işledikleri tespit edildi” ifadelerine yer verdi.

Yerlikaya paylaşımında operasyonlar sonucu 5 adet ruhsatsız tabanca ve 3 adet tüfeğe el konulduğunu kaydetti.

# Ali Yerlikaya
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