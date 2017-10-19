Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde 23 Eylül'de başlatılan otoyol üzerine güvenlik amaçlı çelik konstrüksiyon kurulum çalışmaları, planlanandan 20 gün önce tamamlandı.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü'nde otoyol üzerine güvenlik amaçlı çelik konstrüksiyon kurulum çalışmalarının tamamlandığını belirterek, "Köprüde kapatılan şeritler, bugün saat 18.00 itibarıyla tekrar trafiğe açılacak." ifadesini kullandı.



Arslan, yaptığı açıklamada, köprüde 23 Eylül'de başlatılan çalışmaların planlanandan 20 gün önce tamamlandığına işaret ederek, 20 Kasım Cuma günü saat 22.00'de açılması planlanan köprüde kapatılan şeritlerin, bugün saat 18.00 itibarıyla tekrar trafiğe açılacağını bildirdi.



Köprü üzerindeki çalışmaların, İstanbullu vatandaşların mağdur olmaması amacıyla 7 gün 24 saat esasıyla yürütüldüğünü ve olabildiğince erken bitirildiğini belirten Arslan, şunları kaydetti:



"Kurulum çalışmalarını anlayışla karşıladıkları için İstanbullu vatandaşlarımıza öncelikle şükranlarımızı sunuyorum. Özverili çalışmalarından ötürü de çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."