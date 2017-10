CHP'nin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan hakkında verdiği gensoru önergesinin gündeme alınması kabul edilmedi.

TBMM Genel Kurulunda, CHP'nin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan hakkında verdiği gensoru önergesinin gündeme alınması kabul edilmedi.

Genel Kurulda, hükümet, AKP, CHP, HDP ve MHP grupları ile şahıslar adına yapılan konuşmaların ardından, Arslan hakkındaki gensoru önergesinin gündeme alınıp alınmaması oylandı.

Oylama sonucunda, gensoru önergesinin gündeme alınması kabul edilmedi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, son 2 yılda 4 bin 440 ihale yaptıklarını, pazarlık usulü ihale kapsamında ise 139 ihale gerçekleştirdiklerini, bunlara 362 farklı firmayı davet ettiklerini bildirdi.

Arslan, CHP'nin hakkında verdiği gensoru önergesi üzerine TBMM Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, ulaştırma altyapılarının, ekonomik gelişmişliğin en önemli göstergesi olduğunu söyledi.



Bakan Arslan, bir ülkenin kalkınmasının, ekonomik olarak sanayisiyle ekonomisiyle özellikle katma değer oluşturarak büyümesinin olmazsa olmaz lokomatifinin, ulaştırma, ulaşım ve erişim olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Bu kapsamda bu ülkenin ulaşabilmesi, erişebilmesi adına 81 ilde yaptığımız projeleri bir an önce bitirmek, insanımızın hizmetine sunmak adına Kamu İhale Kanunu dahil olmak üzere bütün mevzuatlar çerçevesinde özellikle saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenilirliği ve kamuoyu denetim ilkelerini, en önemlisi de kamu yararı gözeterek bu işi yapıyoruz. Bu konuda hiçkimsenin şüphesi olmasın."

Hakkında verilen gensoru önergesinde yer alan ithamların doğru olmadığını ifade eden Arslan, bunları açıkça reddettiğini kaydetti. Arslan, doğru bilgi ve analizlere dayanmayan, içerikten yoksun, çoğu maksatlı gazete haberlerine dayanarak yapılan ithamlarla bir sonuç alınamayacağını belirtti.



"Bir kelime dahil değişiklik yapılmadı"

Arslan, heyelan, sel, yeraltı suları, göçüklerin, ölçülenden daha az zayıf zeminlerin önceden öngörülemeyebileceğine işaret etti. Arslan, ihale ettikleri, başladıkları işte öngöremedikleri durumların çıkması halinde bunları bir an önce bitirmek için istisnai yollara başvurmaları gerektiğini kaydetti.

Eskisi gibi olmadıklarını, Türkiye'de birçok uluslararası organizasyon yaptıklarını, Antalya'da Expo 2016, Samsun'da engellilere yönelik olimpiyatları gerçekleştirdiklerini anlatan Arslan, bunlar için bağlantı yollarını bir an önce yapmak gerektiğini söyledi.



"O büyük pastadan ülkemiz, insanımız adına pay almak istiyoruz"

Bakan Arslan, bunları da istisnai metodlarla yapmak gerektiğini, istisnai metodların Kamu İhale Kanunun 20 ve 21. maddelerinde tanımlandığını anımsattı. Arslan, 21/b ve 21/c'nin bu kapsamda olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Ancak bilinmelidir ki 21. maddedeki ifadelerin tamamı 2003'te yürürlüğe giren Kamu İhale Kanunu'ndaki ifadelerin bizzat kendisidir. AK Parti hükümetleri dönemine bir kelime dahi değişiklik yapılmamıştır. Burada, bunun, bir usul, yol olduğu söylendi. Usul, yol olmadığını birkaç rakamla söyleyeyim. Son 2 yılda yaptığımız ihale toplamı 4 bin 440. Belki de birilerinin 80 yılda yaptığı. Bu ihalelerden sadece 139'u bu yöntemle yapıldı. 'Birilerine pasta dağıtıyorsunuz, birilerine peşkeş çekiyorsunuz' denildi. 21. madde kapsamında 139 ihale yapmışız, 362 farklı firma davet etmişiz, bunların 109 tanesi bu ihaleleri kazanmış. Aklınızdan, gönlünüzden geçeni bize mal etmeyin.

Özellikle bu yöntemle yapılan ihalelerde fiyat dışı unsurlar çok önemlidir. Davet ettiğiniz her firmanın 100 tam puan alması lazım fiyat dışı unsurlardan. Biz pastadan pay almanın peşindeyiz. 'Ama hangi pastanın?' 3, 4 saatlik uçuşla 35 trilyon dolarlık GSYİH olan, 1,5 milyar insana erişiyoruz. Bu 1,5 milyar insanın 7,5 trilyon dolar ticareti var. Bu 7,5 trilyon dolardan taşımacılıktan kaynaklı, o büyük pastadan pay almak istiyoruz, ülkemiz adına, insanımız adına."

Bakan Arslan, gazete haberinde, geçerli olmayan belgelerle ihale verildiğinin yazıldığına işaret ederek, "Kimin haddi, kimin hakkıdır?" diye tepki gösterdi.