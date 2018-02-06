Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, konuşması sırasında programı sunan robotun sık sık sözünü kesmesi üzerine sinirlendi

Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, Güvenli İnternet Günü programındaki konuşması sırasında programı sunan robotun sık sık sözünü kesmesi üzerine sinirlenince "Robotu kim kontrol ediyorsa onun gereğini yapın lütfen" dedi. Robota daha sonra format atıldı.



Programı sunan robot, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslanın konuşması sırasında sık sık araya girince Arslan, “Robotun kafası karıştı. Robotu kim kontrol ediyorsa gereğini yapın lütfen” dedi.



Ankara’da yapılan Güvenli İnternet Günü programında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Fethi Sayan’ın ardından kürsüye Ulaştırma, Denizcilik Ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan çıktı.



Arslan'ın konuşma sırasında güvenli internetin önemine değindi. Programın sunucusu olan robot ”Sanbot” araya girerek ”Yavaş konuş, ne diyorsun anlamıyorum” dedi. Robotun bu sözleri Arslan'ı rahatsız etti.



“NEDEN BAHSEDİYORSUN”



Sanbot daha sonra da ”Neden bahsediyorsun' deyince Bakan Arslan kızdı ve “Değerli arkadaşlar belli ki birileri robotu kontrol etmek durumunda. Kontrol görevini hangi arkadaşımız yerine getiriyorsa gereğini yapın lütfen” dedi. Bakan'ın sözleri üzerine salonda kahkahalar duyuldu.



Bakan konuşmasına devam ederken, robot Sambot yeniden programlandı ve susturuldu.