Bakan Bak'tan gençlere 'abur cubur' uyarısı: Çağımızın en büyük tehlikesi obezite

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen Kamil Ocak Kapalı Spor Salonu, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümünde düzenlenen törenle hizmete girdi.

Toplam 4 bin 300 metrekarelik alana kurulan ve basketbol, voleybol, hentbol gibi salon sporlarına ev sahipliği yapacak tesisin açılışını, bir dizi program için kente gelen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak yaptı. Açılış töreniyle birlikte, 55 branştan 40 bin sporcunun mücadele edeceği 4. Gazi Oyunları'nın da startı verildi.

14 AYDA TAMAMLANDI

Törende konuşan Bakan Bak, projenin kampanya sürecinden itibaren ortaklaşa planlandığını ve 14 ay gibi kısa bir sürede tamamlandığını belirtti. Tesisin isminin önemine değinen Bak, şu ifadeleri kullandı: "Bu güzel eserin ortaya çıkmasında emeği geçen başta büyükşehir belediye başkanımız olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Kampanya sürecinden itibaren bu projeyi birlikte düşündük, birlikte hayata geçirdik. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak biz de her aşamada destek verdik. Yaklaşık 14 ay gibi kısa bir sürede tamamlanan bu tesis, bugün Gaziantep'in gençlerinin hizmetine sunulmuştur. Bu tesisin, eski spor bakanımız ve spordan sorumlu devlet bakanımız merhum Kamil Ocak'ın ismini taşıması da ayrıca çok kıymetlidir. Böyle büyük bir devlet adamının adını yaşatmak hepimiz için bir vefa borcudur."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını ileten Bak, Türkiye'nin spordaki altyapı yatırımlarına dikkat çekti. Bak, "Gençlerimize özellikle selamları var. Türkiye'nin dört bir yanında yüzme havuzları, stadyumlar, atletizm pistleri ve spor tesisleri kazandıran, spordan gelen bir lider olarak Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Sevgili gençler, sizler bizim geleceğimizsiniz. Tribünlerdeki bu coşkuyu görünce şuna inanıyoruz; Türkiye'nin yarını sporla, bilimle ve gençlerle güçlü olacak. Bu tesis basketbol, voleybol ve birçok spor organizasyonuna ev sahipliği yapacak. Sizlerden ricamız, bu tesisleri aktif şekilde kullanmanız ve müsabakaları yakından takip etmenizdir" dedi.

2025 YILI SPORDA ALTIN ÇAĞ OLDU

Bakan Bak, konuşmasında 2025 yılında elde edilen uluslararası başarılara da geniş yer ayırdı. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e ve 4. Gazi Oyunları'na destek veren Ziylan Ailesi'ne teşekkür eden Bak, şunları kaydetti: "2025 yılında sporda büyük başarılar elde ettik. 12 Dev Adam, Avrupa Şampiyonası'nda final oynayarak gümüş madalya kazandı. Kadın Milli Voleybol Takımımız dünya ikincisi oldu. Kadın Tekvando Milli Takımımız dünya şampiyonu oldu. Sporcularımız ülkemize sayısız madalya kazandırdı. Bu başarıların arkasında güçlü bir yerel yönetim desteği var."

DİJİTAL BAĞIMLILIK VE OBEZİTE TEHLİKESİ

Konuşmasının son bölümünde ailelere ve gençlere uyarılarda bulunan Osman Aşkın Bak, dijital bağımlılıkla mücadelenin en güçlü aracının spor olduğunu vurguladı. Obezite tehlikesine dikkat çeken Bakan Bak, sözlerini şöyle noktaladı: "Çağımızın en büyük tehlikelerinden biri obezite. Abur cuburdan uzak duralım, spor yapalım, hareket edelim, derslerimize iyi çalışalım. Hep birlikte; büyüyen, gelişen ve güçlenen Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz."

Törende ayrıca Gaziantep Valisi Kemal Çeber, AK Parti Grup Başkanvekili Abdülhamit Gül ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de birer konuşma yaparak, yeni tesisin kente hayırlı olmasını diledi.