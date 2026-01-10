Bakan Bayraktar açıkladı: Rüzgardan elektrik üretimi 3 Ocak’ta rekor kırdı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerine göre, Türkiye 2026 yılına yenilenebilir enerji üretiminde kırdığı rekorlarla başladı. Rüzgar enerjisi santralleri, 3 Ocak tarihinde 259 bin 76 MWh elektrik üreterek günlük bazda bugüne kadarki en yüksek seviyeye ulaştı. Ocak ayının ilk haftasında Türkiye genelinde üretilen elektriğin dörtte biri rüzgâr enerjisinden karşılandı.

2026 YILINA TARİHİ BAŞLANGIÇ

Verileri değerlendiren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, üretimdeki artışın kurulu güçteki büyümeyle doğru orantılı olduğunu belirtti. Bakan Bayraktar, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Her geçen gün artan yenilenebilir kurulu gücümüzle yeni rekorlara imza atıyoruz. 2026 yılına da rekorla başladık. Rüzgardan elektrik üretimi, 3 Ocak’ta 259 bin 76 MWh ile günlük bazda en yüksek üretim rakamına ulaştı."

Yenilenebilir enerji yatırımlarının artarak devam edeceğinin altını çizen Bakan Bayraktar, stratejik hedefleri ve yeni YEKA planlarını paylaştı. Bayraktar, yatırımların kapsamına dair şunları söyledi: "Enerjide Tam Bağımsız Türkiye hedefimize ulaşma noktasında yenilenebilir enerji stratejik bir rol üstleniyor. 2026'da da en az 2 bin MW kapasiteli YEKA yarışmaları yapmayı hedefliyoruz. Karada ve denizde önümüzdeki dönemde yapacağımız yeni yatırımlarla potansiyelimizi enerjiye dönüştürmeye devam edeceğiz."

KURULU GÜCÜN ÜÇTE BİRİ YEŞİL ENERJİDEN

Kasım ayı sonu itibarıyla açıklanan verilere göre, Türkiye’nin toplam elektrik kurulu gücü 121 bin 782 MW seviyesine yükseldi. Bu kapasite içerisinde güneş enerjisi santrallerinin payı 24 bin 669 MW, rüzgâr enerjisi santrallerinin payı ise 14 bin 546 MW olarak kaydedildi.

Oransal dağılıma bakıldığında, elektrik kurulu gücünde güneşin payı yüzde 20,3’e, rüzgârın payı ise yüzde 11,9’a erişti. Böylece, Türkiye’nin toplam kurulu gücünün üçte birini sadece rüzgâr ve güneş enerjisi oluşturdu.