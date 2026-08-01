Bakan Bayraktar duyurdu: Türkiye ve Irak'tan petrol hattında yeni anlaşma

Temmuz ayı boyunca hem Ankara hem de Bağdat'ta yürütülen enerji diplomasisi mutabakatla neticelendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi'nin görüşmesinden dört gün sonra, Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı'nın etkin kullanımına yönelik yeni bir adım atıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında düzenlenen törenle, Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) ile Irak devlet petrol şirketleri Petrol Pazarlama Şirketi (SOMO) ve Kuzey Petrol Şirketi (NOC) arasında bir yıllık Ham Petrol Taşıma Anlaşması imzalandı. Törene Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Irak Petrol Bakanı Basim Muhammed Hüdeyir katılım sağlarken; imzalar BOTAŞ Genel Müdürü Abdulhavahit Fidan, SOMO Genel Müdürü Ali Nizar Al-Shatri ve NOC Genel Müdürü Faisal Hammadi Ramadan tarafından atıldı. Bu mutabakatla birlikte taraflar arasında uzun vadeli ve kapsamlı bir iş birliği modeli oluşturulana kadar mevcut petrol akışının kesintiye uğramaması hedefleniyor.

KERKÜK SAHALARINDA TARİHİ ORTAKLIK

İmza töreninin ardından sürece ilişkin değerlendirmelerde bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Tarihi haftayı tarihi bir anlaşma ile tamamlıyoruz" diyerek iki ülke ilişkilerinde gelinen noktayı özetledi. Türkiye Petrollerinin bölgedeki faaliyetlerinin önemine değinen Bayraktar, "Irak Başbakanının Sayın Cumhurbaşkanımızı ziyareti, iki ülke ilişkilerini ileri götürecek, yeni projelerin konuşulduğu ve bunlar için çalışmalara başlandığı bir süreci bize getirdi. Bunun yanı sıra Türkiye Petrollerinin Kerkük sahalarına ortak olması hakikaten tarihi ve önemli bir çalışmaydı" dedi.

Haftanın sonunda Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı (ITP) anlaşmasının resmileştiğini belirten Bakan Bayraktar, Türkiye'nin yaklaşık 50 yıldır Silopi'den Ceyhan'a inen iki hattı çalışır vaziyette tuttuğunu ifade etti. Hattın hem ikili ticarete hem de küresel arz güvenliğine hizmet ettiğini belirten Bayraktar, "Bu boru hattı iki ülke arasında 1970'lerden gelen, yani neredeyse yarım asrı devirmiş ve sadece iki ülkenin ticari ilişkilerine değil aynı zamanda hem ülkemizin hem de dünya petrol piyasalarının arz güvenliğine katkı yapan çok önemli bir boru hattı. Bugünlerde önemi biraz daha fazla. Zira bu petrol boru hattı şimdi Hürmüz krizini yaşayan dünyada, 20 milyon varilin bir anlamda Körfez'de takılı kaldığı bir ortamda alternatif bir güzergâh oluşturmak adına fevkalade önem arz ediyor" şeklinde konuştu. İşletme ve depolama operasyonlarına dair vizyonlarını da paylaşan Bayraktar, sözlerine şöyle devam etti: "BOTAŞ, bu hattın işletmesinden, Ceyhan'daki depolama ve yükleme operasyonlarından sorumlu. İstiyoruz ki; bir buçuk milyon varil günlük kapasitesi olan hatlarımız, bundan sonra tam kapasiteyle çalışsın. Irak'tan gelecek petrolü, belki ilerleyen dönemde Kuveyt'ten ve Körfez ülkelerinden gelecek petrolü de bu güzergah üzerinden dünya piyasalarına, Ceyhan'a taşıyalım" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Irak Başbakanı Zeydi'yi kabulünde, Türkiye'deki rafinerilerin ihtiyaç duyduğu bir milyon varillik petrolün Irak tarafından sağlanması konusunun gündeme geldiğini aktaran Bayraktar, bunun arz güvenliği için kritik bir adım olduğunu kaydetti. Bayraktar, "Bu hakikaten ülkemizin petrol arz güvenliği açısından önemli. Türkiye'deki rafinerilerimiz aslında civar ülke petrollerine göre tasarlanmış on yıllar önce. Dolayısıyla Irak petrolü ve Kerkük petrolü, bu anlamda bizim rafinerilerimizin en çok kullandığı ürünler" açıklamasını yaptı. Rafinerilerin toplam ihtiyacının şu anda yalnızca yüzde 10'una yakın bir kısmının Irak'tan sağlandığını ve bunun çoğunluğunun Hürmüz üzerinden geldiğini bildiren Bayraktar, "Hürmüz üzerinden çoğunluğu. Ama inşallah bu boru hatlarını tahsis etmek suretiyle bunu ilerleyen dönemde artıracağız ve neredeyse ihtiyacımızın tamamına yakınını alabileceğimiz bir modeli karşılıklı oluşturmayı hedefliyoruz" dedi. İmzalanan anlaşmaların ardından farklı sahalarda da çalışmalar yürütüleceğini belirten Bayraktar, "Pazartesi'den sonra yeni bir sayfa açıyoruz. Bu yeni sayfada iki ülkenin başta enerji alanı petrol, doğal gaz, elektrik olmak üzere diğer alanlarını da geliştireceğiz ve 17 milyar dolarlık ticaret hacmini de çok daha yukarı bir noktaya götüreceğiz" ifadelerine yer verdi.

GÜNLÜK 750 BİN VARİLLİK KAPASİTEYİ KAPSAYAN GEÇİŞ DÜZENLEMESİ

Sürece ilişkin sosyal medya hesabından da detaylı bir açıklama paylaşan Bakan Bayraktar, anlaşmanın teknik çerçevesini ve uzun vadeli hedefleri şu sözlerle aktardı: "Irak Petrol Bakanı Sayın Basim Muhammed Hüdeyir ve beraberindeki heyet ile Bakanlığımızda verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Görüşmemizin ardından, BOTAŞ ile Irak devlet petrol şirketleri SOMO ve NOC arasında Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı'nın etkin kullanımını sağlayacak bir yıllık anlaşmayı imza altına aldık. Yaklaşık yarım asırdır ülkelerimiz arasında stratejik bir enerji koridoru olarak hizmet veren bu hat için uzun vadeli yeni anlaşmaya yönelik çalışmalarımız sürerken, günlük 750 bin varillik kapasiteyi kapsayan bu geçiş düzenlemesini hayata geçirdik. Irak petrolünü Ceyhan üzerinden dünya piyasalarına güvenli ve kesintisiz ulaştıran bu hat, küresel petrol piyasalarında yaşanan gelişmelerin de gösterdiği üzere bölgesel ve küresel enerji arz güvenliği açısından her zamankinden daha stratejik bir konuma sahip. Hedefimiz; bu güçlü altyapıyı tam kapasiteyle değerlendirerek Irak'ın yanı sıra bölgenin enerji kaynaklarını da Ceyhan üzerinden dünya pazarlarına ulaştıran, Türkiye-Irak enerji ortaklığında yeni bir dönemin kapısını aralayacak kapsamlı ve uzun vadeli bir iş birliğini hayata geçirmektir."