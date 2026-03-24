Bakan Bayraktar: İran’dan gelen gaz akışında kesinti yok

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "İran'dan gaz akışında herhangi bir kesinti yok, depolama tesislerimizin yüzde 71'i dolu" dedi.

Toygu Ökçün Toygu Ökçün
ABD merkezli Bloomberg'in haberinde İran'ın, İsrail'in Güney Pars gaz sahasına düzenlediği saldırının ardından Türkiye'ye doğal gaz ihracatını durdurduğu iddia edilmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Bayraktar, sözkonusu habere yalanlama niteliğinde bir cevap verdi. 

"İDDİALAR GERÇEĞİ YANSITMIYOR"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İran'dan Türkiye'ye doğal gaz akışının kesildiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Bakan Bayraktar, İsrail’in İran’daki Güney Pars gaz sahasına yönelik saldırılarının ardından Türkiye’ye gaz akışının kesildiği yönündeki iddialara ilişkin soru üzerine, "Öyle bir şey yok. Doğal gaz arzında sıkıntı yok. Depolama tesisleri yüzde 71 dolu" dedi.

