Bakan Bayraktar: Türkiye'nin atıktan enerji üretimi 2 bin 500 megavata ulaştı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin enerji güvenliği ve dışa bağımlılığın azaltılması hedefleri doğrultusunda atıktan elektrik üretim kapasitesinin 2 bin 500 megavata çıktığını duyurdu.

SIFIR ATIK HAREKETİ KÜRESEL MARKAYA DÖNÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde 2017 yılında başlatılan Sıfır Atık Hareketi, 14 Aralık 2022 tarihinde Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda Türkiye'nin sunduğu karar tasarısının kabul edilmesiyle uluslararası bir boyut kazandı. Bakan Bayraktar, inisiyatifin geldiği noktayı değerlendirirken küresel enerji krizine ve bölgesel gerilimlere işaret etti. Bayraktar, "Dünya büyük bir enerji kriziyle karşı karşıya. Bölgemizde yaşanan jeopolitik gerilim, artık bir savaşa dönmüş durumda ve şu anda enerji kaynaklarına erişimle alakalı çok önemli sıkıntılar dünyamızı bekliyor, bölgeyi bekliyor. Dolayısıyla böyle bir ortamda enerjimizi daha verimli kullanmak ve atığı döngüsel ekonomiye katabilmek çok daha anlamlı ve önemli hale geliyor" ifadelerini kullandı.

İnsanlığın enerjisini verimli kullanması ve atığını geri kazanması gerektiğine dikkat çeken Bayraktar, süreci medeniyet tasavvuruyla ilişkilendirerek, "Bizim medeniyet anlayışımızın, medeniyet tasavvurumuzun gereği de bu. Dolayısıyla yaklaşık 10 yıl önce başlayan inisiyatif, bugün dünyada Birleşmiş Milletler kapsamında kabul görmüş ve bir marka haline geliyor" diye konuştu.

Türkiye'nin atıktan enerji elde etme kapasitesinin ulaştığı seviyeyi rakamlarla açıklayan Bayraktar, bu durumun emisyon düşüşüne etkisini de vurguladı. Bayraktar konuya ilişkin açıklamasında, "Türkiye'de bugün yaklaşık 2 bin 500 megavat kurulu güçle atıklardan enerji üretimi söz konusu. Yaklaşık 300'e yakın tesiste bu faaliyet yürütülüyor. Bu, enerji güvenliğimiz için de çok önem arz ediyor. Aynı zamanda dışa bağımlılığımızı da düşürmüş oluyoruz, emisyonlarımızı düşürmüş oluyoruz" açıklamasında bulundu.

11 BİN ÇALIŞANA SIFIR ATIK EĞİTİMİ VERİLDİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bünyesinde döngüsel ekonomiye katkı sağlamak amacıyla yürütülen çalışmalara da değinen Bayraktar, kurum içi tüketim alışkanlıklarının değiştirilmesini hedeflediklerini kaydetti. Bu kapsamda atılan adımlarla birlikte yaklaşık 11 bin Bakanlık personeline özel eğitimler verildi.

Türkiye'nin bu yıl Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'na (COP31) ev sahipliği yapacağını anımsatan Bayraktar, Sıfır Atık Projesinin COP31'de daha geniş bir yelpazede karşılık bulacağını ve inisiyatifin bütün dünya için iyilik ile fayda üreten küresel bir marka haline geleceğini ifade etti.

BAKANLIK UYGULAMALARIYLA DEV TASARRUF SAĞLANDI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, kendi merkez kampüsünde ve ilgili kuruluşlarında devreye aldığı Sıfır Atık uygulamalarının sonuçlarını da paylaştı. Verilere göre sadece 2024 yılı içerisinde kurum bünyesinde yaklaşık 5 bin ton atık geri kazanıldı. Bu kazanım sayesinde 10 milyon 845 bin kWh enerji tasarrufu elde edilirken, 10 bin ton karbondioksit sera gazı salınımı engellendi.

Bakanlığın merkez kampüsünde Depozito Yönetim Sistemi'nin uygulamaya alınmasıyla yeni bir aşamaya geçildi. Kampüs içerisinde kullanıma açılan depozito iade makinesi sayesinde, üzerinde 'Depozitosu Olan Ambalajlar' (DOA) logosu bulunan plastik, cam ve alüminyum ambalajların geri kazanımına başlandı. Son 6 yıllık süreçte Bakanlık ile bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşları tarafından toplamda 26 milyon tonun üzerinde atık bertaraf edildi. Aynı dönem zarfında 6 milyon 900 bin ton atık geri kazandırılırken, 1 milyon tondan fazla atık ise alternatif ham madde olarak değerlendirildi.