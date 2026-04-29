Bakan Bayraktar'dan Doruk Madencilik açıklaması: "İşçiye borcu olan şirket teşvikten yararlanamaz"

Eskişehir'den Ankara'ya yürüyüş başlatan ve açlık grevine giren maden işçilerinin maaş krizinde uzlaşma sağlandı. İşçilerin alacaklarının ödeneceğinin duyurulmasının ardından sürecin detaylarını paylaşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, garantör olarak devreye girdiklerini ve firma üzerinde kurulan baskıyla ödeme temini yoluna gidildiğini açıkladı. Enerji üretimi yapan şirketlerin önceliğinin işçi maaşları olduğunu vurgulayan Bakanlık, maden kapatma ve ruhsat iptali konularındaki eleştirilere de yanıt verdi.

ŞİRKET BUNU ADETA ALIŞKANLIK HALİNE GETİRMİŞ

Sürece ilişkin detayları anlatan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, kömür santrali ve maden işletmesini elinde bulunduran firmanın devralındığı günden bu yana benzer sıkıntılar yarattığını belirtti. Firmanın diğer şehirlerdeki işletmelerinde, alt taşeronlarında ve lojistik ile nakliye hizmeti aldığı yerlerde de borç ödememe sorunları yaşandığı bilgisini verdi. Sorunları uzun süredir yönetmeye gayret ettiklerini ifade eden Bakan Bayraktar, firmanın devlete olan yükümlülüklerini yerine getirmediği durumlarda ruhsat iptallerine kadar varan cezai müeyyidelerin uygulandığını kaydetti. Bayraktar, sektördeki firmaların tutumuna ilişkin "Bu ruhsatları alan, bu alanda faaliyet yapan şirketlerin sorumlu davranması lazım. Basiretli davranması lazım ve iş ahlakına uygun davranması lazım." ifadelerini kullandı.

İŞÇİSİNE BORCU OLAN DEVLET TEŞVİKİNDEN YARARLANAMAYACAK

Türkiye genelinde kömür madenlerinde çalışan yaklaşık 30 bin işçinin istihdamını garanti altına almak amacıyla mecliste yeni bir düzenleme yapıldığı hatırlatıldı. Bu düzenleme kapsamında, yerli kömürden üretilen elektriğe 2029 sonuna kadar alım garantisi verildi. Bakan Bayraktar, teşvik programında çevreyi ve işçi haklarını gözeterek oluşturdukları kırmızı çizgileri şu sözlerle açıkladı: "İşçiye borcu olan santrallere biz bu teşvik programını almayacağız. Baca yatırımı yapmamış, filtre takmamış santral varsa o da bize bir program sunacak, aksi takdirde biz onu da destek programına almayacağız dedik." Sisteme dahil olan santraller arasında, sadece Doruk Madencilik'e ait santralin işçi borçları sebebiyle bu teşvikten yararlanamadığı açıklandı.

İşçi haklarının ödenmemesini gerekçe göstererek firmanın teşvik kapsamı dışında bırakıldığını belirten Bayraktar, firmanın bu durumdan kurtulmak ve teşvikten istifade edebilmek için işçileri Bakanlığa karşı bir baskı unsuru olarak araya kattığını ifade etti. Maaşların ödenmesindeki 17 günlük gecikmenin Bakanlığın değil, firmanın sorumluluğunda olduğu vurgulandı.

RUHSAT SAYISI 92'YE DÜŞTÜ

Bakan Bayraktar, ruhsatın hemen iptal edilmesinin madenin ve santralin kapanmasına, dolayısıyla istihdamın yok olmasına neden olacağını söyledi. İşçilerin alacaklarını temin edebilmesi için işletmenin çalışmaya devam etmesi gerektiğini belirten Bayraktar, hassas bir süreç yürüttüklerini aktardı. Firmanın ruhsat geçmişine de değinen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, daha önce yüzlerce ruhsata sahip olan şirketin şu anda elinde çalışan 92 ruhsatı kaldığını açıkladı.

İşletmenin Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından satışı ve şirketin mali yapısı hakkındaki soruları da yanıtlayan Bakan Bayraktar, TMSF'nin bir ara uygulama kurumu olarak şirketi sattığını belirtti. Firmanın mali yükümlülükleri büyük oranda Çekya'dan aldığı bir kredi üzerine alarak çözdüğünü ve bu durumun yurt dışında gelişen bir süreç olduğunu dile getirdi. Bayraktar, işçi haklarını düzenli ödeyen diğer işletmecileri tenzih ederek, elektrik üreten ve gelir elde eden şirketlerin ilk ödemesi gereken kalemin işçi maaşları olduğunu hatırlattı.