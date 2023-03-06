Bakan Bilgin açıkladı: Geçici işçilere kadro, teklif yarın Meclis'te

Binlerce geçici işçinin beklediği müjde geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Ulusal Kanal'a konustu. Bilgin, geçici işçilere kadro verilmesini içeren çalışmanın tamamlandığını açıkladı. Bakan, hazırlanan metnin yarın yani 7 Mart Sali günü Ak Parti grubu tarafından Meclis Başkanlığı'na sunulacağını söyledi. Bilgin, seçim sürecine girilmeden, Meclis çalışmalarına ara verilmeden geçici işçilerin sorunlarının çözüleceğini vurguladı. Geçici işçilerin sorunlarının çözümünün ardından çalışma hayatının bir diğer kanayan yarası taşeron işçiler. Bakan Vedat Bilgin kadro bekleyen taşeron işçilerin sorunlarının çözümü için de çalışmaların sürdüğünü belirtti.

GEÇİCİ İŞÇİLERİN DURUMU?

Geçici işçilerin çalışma süreleri 5 ay 29 gün ile 9 ay 29 gün arasında değişiyor. Geçici işçiler, Devlet Demiryolları, Orman Genel Müdürlüğü, Şeker fabrikaları ve benzeri kurumlarda görev yapıyorlar.

60 bin kişiyi ilgilendiren düzenlemede geçici işçilerin çalışma süreleri üzerinde duruluyor. 12 ay çalışılacak bir model üzerinde çalışmalar devam ediyor.

Haber: Seda Akyüz