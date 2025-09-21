Bakan Bolat açıkladı: Marketler pazar günü kapalı mı olacak?

Türkiye Perakendeciler Federasyonunun (TPF) pazar günü marketlerin kapatılması yönündeki talebini değerlendiren Ticaret Bakanı Ömer Bolat, kararın üst meslek kuruluşlarının teklifine bağlı olduğunu belirtti. Bolat şunları söyledi: “Perakende işletmelerin çalışma saatleri, üst meslek kuruluşlarının (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu) müşterek teklifi üzerine Bakanlığımızca bölge veya ülke düzeyinde belirlenebilir. Mevcut durum itibarıyla bakanlığımıza, üst meslek kuruluşlarınca oluşturulan müşterek bir teklif ulaşmadı. Bununla birlikte, perakende işletmelerin çalışma saatlerinin il düzeyinde vali tarafından belirlenebilmesi de imkan dahilindedir.”

STOKÇULUK VE FAHİŞ FİYATA KARŞI SIKI DENETİM

Türkiye Gazetesi’nden Berat Temiz’in haberine göre, Bolat fahiş fiyat ve stokçuluğa karşı sıkı takip içinde olduklarını vurguladı: "Bu bağlamda, bu tür fırsatçı girişimlere yönelik bakanlığımız 81 ilimizde piyasa denetim ve gözetim faaliyetlerine devam ediyor. Günlük olarak yapılan denetimlerde 190 binden fazla firma ve 1,4 milyondan fazla ürün denetlendi. Söz konusu denetimler kapsamında, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu eliyle fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yaptığı tespit edilen işletmelere 950 milyon TL idari para cezası uygulandı."

Reklam Kurulu’nun çalışmalarına da değinen Bolat, “2025 yılının ilk sekiz ayında incelenen 18 bin 34 dosyadan 1.035 tanesinin mevzuata aykırı olduğu değerlendirilmiş olup toplam 173 milyon 128 bin lira idari para cezası uygulandı. Güncel gelişmeler neticesinde ortaya çıkan yeni ihtiyaçlara cevap verebilecek mevzuatın hazırlanması konusunda da detaylı çalışmalar gerçekleştiriliyor” dedi.

İNDİRİMLER MERCEK ALTINDA

Bolat, indirim kampanyalarının da sıkı denetime tabi tutulduğunu belirtti: “İndirimli satış reklamlarında ürünün gerçek indirime girip girmediğini, önceki fiyatının doğru gösterilip gösterilmediğini, indirim başlangıç ve bitiş tarihlerini tek tek inceliyor. Ayrıca indirimden önceki 30 günün en düşük fiyatının esas alınıp alınmadığı hususu da özellikle irdeleniyor. Sadakat kartı veya üye indirimi gibi uygulamalarla tüketicide sahte indirim algısı oluşturulmasına da izin verilmiyor. Özellikle indirim kampanyalarının arttığı ‘Kasım İndirimleri’ gibi dönemlerde resen denetimler yapılıyor ve mevzuata aykırı reklamlara idari para cezası uygulanıyor. Bu ceza tutarlar da her yıl belirlenen yeniden değerleme oranında güncelleniyor.”

Reklam Kurulu’na yapılan şikayetlerin büyük bölümünü sağlık ve gıda sektörlerinin oluşturduğunu aktaran Bolat, örtülü reklamlar ve dijital mecralardaki şikayetlerin de yoğun olduğunu söyledi. Sosyal medya ve influencer şikayetlerinin toplam içindeki payının yaklaşık yüzde 5 olduğunu açıkladı.

ETİKET OYUNLARINA KARŞI ÖNLEM

Fiyat etiketlerinin de sıkı denetim altında olduğuna işaret eden Bolat, “İndirimli satış etiketlerinde tüketiciyi yanıltacak ya da gerçekte olduğundan fazla indirim varmış gibi gösteren fiyat bilgilerine izin verilmiyor. Bakanlık ve Ticaret İl Müdürlükleri bu konuda yoğun denetimler yürütüyor ve 2025 yılı içinde yaklaşık 650 milyon lira idari para cezası uygulanmış durumda” ifadelerini kullandı.

İnternet ve mobil haberleşme hizmetlerine yönelik denetimlere de değinen Bolat, “Bakanlığımız, bu alandaki şikayetleri titizlikle inceliyor, sosyal medya ve şikayet platformlarını da yakından takip ediyor. Yapılan denetimler sonucunda mevzuata aykırı uygulamaları tespit edilen firmalara 2024 ve 2025’in ilk dokuz ayında toplam 21 firmaya yaklaşık 33,8 milyon lira idari para cezası verildi” dedi.