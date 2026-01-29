Bakan Bolat duyurdu: Gümrük Birliği'nde 29 kriz başlığından 15'i çözüldü

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Dünya Gazetesi tarafından Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Dış Ticaret Kompleksi'nde düzenlenen "Dönüşen Dünyada İhracat Zirvesi"nde önemli açıklamalarda bulundu.

Küresel ticaretin yeniden dizayn edildiği bu dönemde Türkiye’nin yol haritasını çizen Bolat, Avrupa Birliği ile yürütülen "Yüksek Düzeyli Ticaret Diyaloğu" toplantılarının somut meyvelerini vermeye başladığını belirtti.

DİPLOMASİDE 15 BAŞLIKTA MUTABAKAT SAĞLANDI

Gümrük Birliği’nin güncellenmesi sürecinde teknik ve siyasi engellerin tek tek aşıldığını vurgulayan Bakan Bolat, AB Komisyonu ile yürütülen müzakerelere ilişkin şu detayları paylaştı: "AB Komisyonu ile beraber Yüksek Düzeyli Ticaret Diyaloğu toplantılarını başlattık. Ulaştırma kotalarından vize konularına, gümrüklerle, sınırda karbon düzenleme vergisiyle, yeşil mutabakata ve dijital dönüşüme uyumla alakalı bütün başlıkları bire bir görüşüyoruz. Gümrük Birliği içinde aramızda sıkıntı oluşturan 29 alt konudan 15 tanesini karşılıklı uzlaşarak çözdük. Geriye kalanlar için de diyaloglarımız, toplantılarımız devam ediyor."

Bakan Bolat, sadece AB ile değil, dünya genelindeki ticaret bloklarının hamlelerini de mercek altına aldıklarını ifade etti. Özellikle MERCOSUR ve Hindistan gibi aktörlerin AB ile yaptığı anlaşmaların Türkiye üzerindeki olası etkilerini takip ettiklerini belirten Bolat, şu uyarıda bulundu: "Ülkelerin, grupların başka ülkelerle yaptığı anlaşmaları da yakından takip ediyoruz. Bunun ülkemize doğurabileceği etkiler konusunda teyakkuzdayız."

Trafik sapması gibi risklere karşı gümrüklerdeki tedbirlerin tavizsiz süreceğini ekleyen Bakan, "Dün de uyguladık, bugün de uyguluyoruz, yarın da uygulayacağız" dedi.

EKONOMİDE 23 YILLIK BÜYÜK DÖNÜŞÜM

Türkiye ekonomisinin krizlerden pozitif ayrıştığını söyleyen Bolat, ekonomik verilerdeki çarpıcı değişimi rakamlarla özetledi. Milli gelirin 6 kat büyüyerek 1,5 trilyon doları aştığını, kişi başı gelirin ise 17 bin 880 dolara yükseldiğini kaydeden Bolat, dış ticaret hacminin 820 milyar dolara ulaştığını bildirdi.

Gümrük Birliği’nin yürürlüğe girdiği 1996 yılında ihracatın ithalatı karşılama oranının sadece yüzde 50 olduğunu hatırlatan Bolat, "Bugün yüzde 100. Bu, 30 yıldaki büyük başarıdır" ifadesini kullandı.

"MADE IN TÜRKİYE" VE "BUILT BY TÜRKİYE" DÜNYA MARKASI OLDU

Türk ürünlerinin ve hizmet sektörünün küresel arenadaki prestijine değinen Bakan Bolat, şunları söyledi: "Made in Türkiye bizim gurur kaynağımız olarak dünyada müşteriler arasında önemli bir marka haline geldi. Built by Türkiye, yani Türk müteahhitleri tarafından inşa edilmiştir, mottosu da artık bütün dünyada, 138 ülkede Türk müteahhitlerinin başarısını temsil ediyor."

Bakan Bolat, 2025 yılının rekorlarla kapatıldığını ve ihracatçı sayısının 160 bine ulaştığını belirterek, 2026 yılı boyunca da desteklerin süreceğini müjdeledi. Ticaret diplomasisinin temel amacının halkın refahını artırmak olduğunu söyleyen Bolat, iş dünyasına şu çağrıyı yaptı: "Bu noktada katılım müzakereleri aşamasında aday ülke statümüzle beraber Gümrük Birliği'nin avantajlarını da AB'den Türkiye'ye gelen yatırımcılarla ve Türk müteşebbisler ile birlikte değerlendiriyoruz. O açıdan temkinli ve iyimser olalım, paniğe kapılmayalım."

Zirve, konuşmasının ardından Bakan Bolat'a plaket takdim edilmesiyle sona erdi.