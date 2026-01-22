Bakan Bolat Düzce'de: Esnaf için 100 milyon liralık finansman sağlanacak

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti'nin "Teşkilat Toplantıları" kapsamında çeşitli temaslarda bulunmak üzere Düzce’ye geldi. Kent protokolü tarafından karşılanan Bolat, Düzce Valiliği’ni ziyaret ederek şeref defterini imzaladı. Bakan Bolat, valilik, belediye ve parti teşkilatlarıyla bir araya gelerek kentin nabzını tuttu.

Düzce Valisi Mehmet Makas, Belediye Başkanı Faruk Özlü, AK Parti İl Başkanı Hasan Şengüloğlu ve MHP İl Başkanı İlhami Caboğlu tarafından karşılanan Bakan Bolat, toplumun tüm kesimlerini dinlediklerini belirtti. Vali Makas’a görevinde başarılar dileyen Bolat, kentin tecrübeli bir yönetime sahip olduğuna dikkat çekti. Eski bakan ve mevcut Belediye Başkanı Faruk Özlü’nün çalışmalarına değinen Bolat, şu ifadeleri kullandı: "Düzce'miz çok şanslı. Çok kıymetli Belediye Başkanı var. 5 yıl süreyle ülkemizde Sanayi ve Teknoloji Bakanı olarak hizmet etmiş Faruk Özlü Beyefendi, ikinci döneminde yaklaşık 7 yıldır Düzce'mize, Düzce halkına çok güzel hizmetler yapıyor."

DEPREMİN İZLERİ SİLİNDİ

1999 Marmara Depremi'nin ardından şehrin geçirdiği dönüşümü değerlendiren Bakan Bolat, Düzce'nin modern bir yapılanma sürecinden geçtiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde, depremden zarar gören illerin planlı şekilde yeniden kurulduğunu belirten Bolat, "Sayın Cumhurbaşkanımızın göreve geldiği 3 Kasım 2002'den sonra kurmaylarıyla Marmara Depremi'nden zarar gören bütün vilayetlerimiz planlı, organize, modern şekilde yeniden kuruldu. Bu Düzce'ye de nasip oldu. Düzce hem tarımı, sanayisi, hizmetler sektörü hem de eğitim, üniversite, bilim merkezi olması ve taşımacılık projesi merkeziyle parlayan yıldız konumunda." diye konuştu.

ESNAFA 100 MİLYON LİRALIK FİNANSMAN MÜJDESİ

Ziyaretin en önemli gündem maddesi ise esnafa yönelik ekonomik destek paketi oldu. Yatırım ve işletme ihtiyaçları için devletin tüm imkanlarını zorladığını belirten Bolat, hazine destekli yüzde 50 sübvansiyonlu kredilere işaret etti. İlgili kurumlarla görüşmelerin yapıldığını aktaran Bolat, Düzce esnafına şu sözlerle seslendi: "Programın başında şu müjdeyi vermek istiyorum. Esnafımız için finansman desteği anlamında bütün imkanları zorlayarak esnafımızın gerek yatırım gerek işletme ihtiyaçları için finans desteği sağlıyoruz. Bunda da yüzde 50 sübvansiyonlu bu finans maliyeti hazinemiz tarafından üstleniliyor. Düzce esnafı için de Halk Bankamızla, TESKOMB'la görüştük. İnşallah Düzce esnafı için de 100 milyon lira finans, kredi desteğini çok hızlı buraya ulaştıracağız. Esnafımız için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."

Valilik programının ardından AK Parti İl Başkanlığına geçen Bakan Bolat, burada İl Başkanı Hasan Şengüloğlu ve teşkilat mensuplarıyla bir araya gelerek istişarelerde bulundu.