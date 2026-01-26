Bakan Bolat: "Milli Ekonominin temeli güçlü gümrüklerdir"

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 26 Ocak Dünya Gümrük Günü kapsamında Ticaret Bakanlığı ev sahipliğinde düzenlenen basın toplantısına katıldı. 'Dünya Gümrük Günü Yıl Dönümü' adı altında gerçekleştirilen toplantıda, gümrükler aracılığıyla yürütülen uluslararası ticaretteki gelişmeler değerlendirildi.

Bakanlığın ana omurgasının dış ve iç ticaret, gümrükler, esnaf ve iş dünyasından oluştuğunu vurgulayan Bakan Bolat, geçen yıl gümrüklerden toplam 800 milyar dolarlık mal ve hizmet ticareti gerçekleştirildiğini hatırlattı. Gümrük faaliyetlerinin ekonomideki yerini tanımlayan Bolat, "Ticaret demek lojistik, gümrükleşleme, gümrük müşavirliği demektir. O zaman diyebiliriz ki milli ekonominin temeli güçlü gümrüklerdir" ifadelerini kullandı.

"DÜNYADA ADI KONULMAMIŞ BİR SAVAŞ VAR"

Küresel ticaretteki gerilime dikkat çeken Bakan Bolat, dünyada adı konulmamış bir ticaret savaşı yaşandığını ve gümrük vergilerinin bu savaşın en önemli aracı olarak kullanıldığını belirtti. Dünya Ticaret Örgütü’nün mevcut konjonktürde zor günler geçirdiğini aktaran Bolat, Türkiye'nin yaşanan gelişmeleri yakından takip ederek buna göre pozisyon almaya ve ihracatı artırmaya mecbur olduğunun altını çizdi.

Ticaret Bakanlığı personelinin yaklaşık yüzde 75’inin gümrük çalışanlarından oluştuğunu ve ülke genelinde merkez ile taşra dahil toplam 161 gümrük idaresi bulunduğunu kaydeden Bakan Bolat, teşkilatın maliye sistemindeki hızına ve hacmine dair şu bilgileri paylaştı: "Toplam vergi gelirlerinin yüzde 20’sini bu teşkilat topluyor. Gümrükten anında tahsilat yapılıyor ve üç beş saniye sonra Hazine ve Maliye Bakanlığı'na elektronik ortamda aktarılıyor. Bundan da kıvanç duyuyoruz. Halkımıza hizmet yolunda harcadığımız kamu bütçesinin beşte birini Ticaret Bakanlığı ve onun gümrük teşkilatı toplamakta. Yılda yüz 87 milyon yolcu gümrüklerimizden geçiyor. 12 milyon araç, 8 milyon 400 bin ihracat ve idare konteyneri gümrüklerimizden geçiyor. Bir milyona yakın uçak seferi var ve 107 binden fazla gemi seferi var. 5,1 milyon tır geçişi sınır kapılarımızdan geçmekte, 5 milyon da binek aracı yolcu aracı geçiyor. Bütün bunların gümrük işlemleri bir yıl içinde başarıyla tamamlanıyor"

LOJİSTİK SEKTÖRÜNDEN 120 MİLYAR DOLARLIK DEV HACİM

Dünya Gümrük Örgütü'nün temasının ‘Gümrük Teyakkuz Ve Kararlılıkla Toplumu Koru’ olduğunu anımsatan Bakan Bolat, gümrük idarelerinin ticareti kolaylaştırırken aynı zamanda ülke ekonomisini ve toplumu koruma sorumluluğu taşıdığını belirtti. Uluslararası değer zincirinin aksamamasının önemine değinen Bolat, lojistik sektörünün Türkiye ekonomisindeki yerini şu sözlerle anlattı: "Bu, gümrük idarelerinin ticareti kolaylaştırma ama toplumu ve ülkeyi kal ekonomisini koruma sorumluluğunu aynı anda yürüttüğümü hatırlatan önemli bir slogandır. Burada uluslararası değer zincirlerinin aksamaması da önemlidir. Gümrük deyince gümrük müşavirleri, lojistikçiler çok önemli. Lojistik sektörü Türkiye Milli Gelirinin yüzde 13’ünü oluşturuyor. Yani 100 milyar dolardan fazla hatta 120 milyar dolara yakın bir büyüklüğü oluşturuyor. 40 milyar dolara aşkın bir ihracat gelirini oluşturuyor. Ticaret demek üretim demektir, yatırım demektir, istihdam demektir, döviz kazancı demektir. Aynı zamanda lojistik, gümrükleşleme, gümrük müşavirliği demektir. Çok geniş bir alanı oluşturmakta. O zaman diyebiliriz ki milli ekonominin temeli güçlü gümrüklerdir"

"AKILLI GÜMRÜKLER HIZLI ETKİN TİCARETİN ANAHTARIDIR"

Bakanlık olarak gümrük idarelerini sürekli dinamik bir şekilde yenilediklerini belirten Bolat, fiziki donanım ve bilgisayar sistemlerindeki modernizasyon çalışmalarına dikkat çekti. Güvenliği artırmanın yolunun her işlemi aynı düzeyde kontrol etmekten değil; doğru beyanı, yükü ve rotayı tespit etmekten geçtiğini vurgulayan Bolat, şu ifadeleri kullandı: "Güvenliği arttırmanın en önemli yolu her işlemi aynı düzeyde kontrol etmek değil, doğru beyanı, doğru yükü, doğru aracı, doğru rotayı zamanında tespit edebilmektir. Bunun için de artık veri analizi, yapay zeka yöntemleriyle raporlama ve hedefleme çalışmaları, karar alma süreçlerimize olumlu katkı yapıyor. Buradan da şu mesajı anlıyoruz. Akıllı gümrükler hızlı etkin ticaretin anahtarıdır."

İşlemlerin sadece gümrük kapılarında bitmediğini, arka planda müfettişler ve Genel Müdürlük tarafından sıkı bir denetim sürecinin yürütüldüğünü belirten Bolat, 2025 yılına ait çarpıcı bir veriyi kamuoyuyla paylaştı: "Gerek gümrük teşkilatımız gerekse biz kontrol genel müdürlüğümüz, yapılan işlemleri arka planda denetliyorlar. Müfettişlerimiz denetliyor. Ve bu çalışmaların sonucunda da sonradan kontrol ve ikinci kontrol mekanizmaları işletilerek de kamunun hakkı olan gelirleri sonradan tahsili de mümkün hale gelebiliyor. Geçen yıl 2025’te Teftiş Kurulu Başkanlığı Risk Kontrol Genel Müdürlüğü ve gümrük teşkilatımızın iş birliğiyle yapılan bu sonradan kontrol ve ikinci kontrollerle de tam 13 milyar 600 milyon lira kamunun gelir hakkını tespit ettik ve mükelleflere tahakkuk ettirilerek tahsil yoluna getirdik."

HEDEF 410 MİLYAR DOLAR İHRACAT

Bu yıl için hedeflerinin büyük olduğunu vurgulayan Bakan Bolat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın koyduğu 410 milyar dolarlık ihracat hedefine ulaşmak için çalışmalara aralıksız devam edeceklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından program, Dünya Gümrük Örgütü tarafından hazırlanan ‘Dünya Gümrük Günü Liyakat Sertifikası’nın, görevini üstün gayretle yerine getiren personel ve özel sektör çalışanlarına takdim edilmesiyle sona erdi.