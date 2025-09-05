Bakan Bolat Rize’de açıkladı! “Enflasyon düştükçe finansman şartları iyileşecek”

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, bir dizi ziyaret kapsamında Rize’ye gelerek hem kurumları hem de vatandaşları ziyaret etti. Programı kapsamında ilk olarak Rize Valiliği’ni ziyaret eden Bolat, ardından AK Parti Rize İl Başkanlığı’nda partililerle buluştu. Cumhuriyet Caddesi'nde esnafla sohbet eden Bakan, MHP Rize İl Başkanlığı ve bir şehit ailesine de ziyarette bulundu.

STK VE İŞ İNSANLARIYLA EKONOMİ ZİRVESİ

Rize programının sonunda Rize Ticaret ve Sanayi Odası’nda STK ve iş insanlarıyla bir araya gelen Bolat, burada ekonomik veriler üzerinden değerlendirmelerde bulundu.

“2002 Türkiye’sinde sizler kendiniz nerede olduğunuzu çok iyi biliyorsunuz, söylememe gerek yok. İş dünyasında 41 sene yöneticilik yapan bir insandım bakan olmadan önce. Bugün çok farklı bir yerde Türkiye’miz.” sözleriyle başlayan konuşmasında TÜİK’in açıkladığı dört önemli makro veriye dikkat çekti.

“Birincisi, ekonomimiz yüzde 4,8 büyüdü ikinci çeyrekte ve 6 ayın ortalaması yüzde 3,6. İkincisi, enflasyon açıklandı. Yüzde 32,95 TÜFE, yüzde 25,5 ÜFE. Bunların içinde manşet enflasyon dediğimiz temel mallarda enflasyon yüzde 20 civarında, otomotivde yüzde 22 civarında ve özellikle gıda ürünlerinde yüzde 33 civarında. Kira ve eğitim masraflarında ise daha yüksek bir oranda, yüzde 40 civarında. Özellikle kira ve eğitim hizmetleri sektöründeki artış, TÜFE’deki manşet enflasyonu yüzde 32,95’e taşıyor. Ama 15 aydır kesintisiz geriliyor. Yüzde 76’dan buraya indik.”

“BUNDAN KAYGINIZ OLMASIN”

Bakan Bolat, enflasyondaki düşüşün finansman koşullarını da olumlu etkileyeceğini ifade etti:

“İnşallah enflasyondaki bu geriye gidiş devam ettikçe finansman şartları da daha da iyileşecektir. Bunu yıla başlarken biliyorsunuz görmüştük. Sonra yurtdışında ticaret savaşları ve gümrük vergisi savaşları başlayınca yurtdışı piyasalarda büyük hareketlilik oldu. O dönemde birkaç ay ara verme oldu, yoksa bugün daha da iyi bir yerde olabilecektik. Ama süreç Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası para, kredi, bankacılık politikalarından sorumlu olarak yönetiliyor. Enflasyon düştükçe finansman şartları daha da iyileşecek, bundan kaygınız olmasın.”

Bolat, esnafa özel bir destek paketinin de müjdesini Rize’den verdi:

“Esnaflarımız için de TESKOMB ile görüştük. Pazartesi sabahı Esnaf Kefalet Kooperatifi üyeleri için 100.000.000 TL bir kaynak aktarılacak. Onun da müjdesini burada Rize Ticaret Odası’nda vermiş olduk.”

Ekonomik veriler ve reformların konuşulduğu toplantıda, esnaf ve iş dünyasının beklentileri de masaya yatırıldı. Bakan Bolat, ekonomik gelişmelerin ve enflasyonla mücadelenin süreceğini vurguladı.