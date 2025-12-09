Bakan Bolat: ''Türkiye AB yeşil mutabakatını tam uyumla uygulayacak''

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Uluslararası Çevre İletişim Derneği tarafından düzenlenen 2. Uluslararası Çevre İletişim Zirvesi'nde konuştu.

Bolat, Türkiye'nin uluslararası ekonomik ilişkilerindeki kritik bir noktaya dikkat çekerek, ülkenin ticaretinin ortalama yüzde 40'ını Avrupa Birliği ile gerçekleştirdiğini hatırlattı. Bu durumun Gümrük Birliği ile pekiştiğini belirten Bakan, bu sebeple "AB Yeşil Mutabakatı'nı aynı şekilde uygulama kararı almış bulunuyoruz" ifadesini kullandı.

REKABET GÜCÜ VE İHRACAT PAZARLARI İÇİN KAÇINILMAZ UYUM

Bakan Bolat, Yeşil Mutabakat'a uyumun sadece bir çevre meselesi olmadığını, aynı zamanda bir rekabet meselesi olduğunu vurguladı. Konuşmasında, "Hem rekabet gücümüzü koruyabilmek hem de rekabette ihracat pazarlarımızı koruyup geliştirmek için bu mutabakata uymak zorundayız" dedi. Ayrıca Hükümet olarak, yeşil ekonominin gerekliliklerine inandıkları için de bu adımı attıklarını sözlerine ekledi. Bolat, çevresel performansın artık sadece sürdürülebilirlik olarak değil, rekabet gücünün temel belirleyicisi olarak öne çıktığını belirtti.

Bolat, Yeşil Mutabakat’ın en kritik unsurlarından birinin Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) olduğunu belirtti. Türkiye’nin teknik uyum çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Bolat, bu mekanizmanın şu anda demir-çelik, alüminyum, gübre, elektrik, hidrojen ve çimento sektörlerini kapsadığını hatırlattı. Türkiye’nin bu alanlarda yaklaşık 23 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini söyleyen Bolat, oluşabilecek idari ve finansal yüklerin dış ticarette doğrudan etkili olabileceğine işaret etti.

“DÖNGÜSEL EKONOMİ VE DİJİTAL ÜRÜN PASAPORTU HAYATA GİRİYOR”

Mutabakatın bir diğer temel ayağının döngüsel ekonomi olduğunu anlatan Bolat, AB pazarına girişte “dijital ürün pasaportu” gibi yeni uygulamaların yürürlüğe girdiğini belirtti. Tüm ürün gruplarına yönelik mevzuatların yeniden şekillendiğini kaydeden Bolat, bu süreçlerin Türkiye’de de yakından takip edildiğini söyledi.

Türkiye'nin bu kapsamlı dönüşüm sürecinde AB ile yakın diyalog içinde çalıştığını belirten Bolat, SKDM tarihi yaklaştıkça temasların sıklaştığını kaydetti. Bu çerçevede, 8 Temmuz 2024'te Brüksel'de Yüksek Düzeyli Ticaret Diyaloğu'nun başlatıldığını ve ikincisinin bu yıl temmuz ayında Ankara'da yapıldığını hatırlattı. Bu toplantılarda Gümrük Birliği'nin işleyişi, teknik engellerin azaltılması ve vize sürecindeki zorluklar ele alındı. Ayrıca Türkiye-AB Yüksek Düzeyli İklim Diyaloğu Toplantısı'nda SKDM'ye ilişkin teknik istişareler yürütülmüş ve Türkiye ile AB arasında özel sektör kuruluşlarının da dahil edildiği bir SKDM Çalışma Grubu kurulmuştur.

Bakanlık olarak firmaları yeşil dönüşümlü ihracata hazırladıklarını belirten Bolat, "Yeşil Mutabakat'a Uyum Projesi Desteği Programı" başlattıklarını söyledi. Bu destekle firmaların alacağı danışmanlık ve eğitim hizmetlerinin giderlerinin yüzde 50'si oranında katkıda bulunulduğunu, bu katkının 13 milyon 645 bin lira olarak belirlendiğini ve 5 yıl boyunca ödendiğini aktardı. Ayrıca Türk Eximbank ve Türk Ticaret Bankası gibi finans kuruluşlarında da yeşil ve dijital dönüşüme uyum paketlerinin oluşturulduğunu kaydetti.

“İKLİMSEL ADALETİ SAVUNACAĞIZ”

Türkiye'nin ilk İklim Kanunu'nun bu yıl TBMM'de kabul edildiğini anımsatan Bolat, ülkenin 2026 yılında Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) 31. Taraflar Konferansı (COP31)'na ev sahipliği yapacağını da hatırlattı. Uluslararası Çevre İletişim Derneği Başkanı Sevda Güner ise konuşmasında iklim gerçeğini kabul ettiklerini ve gelecek yıl hem ulusal hem de uluslararası platformlarda "iklimsel adalet" kavramının savunucusu olacaklarını bildirdi.