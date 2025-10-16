Bakan Bolat: “Türkiye-Afrika ticaret hacmi 40 milyar dolara ulaşacak”

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ile Afrika ülkeleri arasındaki ekonomik ilişkilerin her geçen yıl güçlendiğini belirterek, “Geçen yıl 37 milyar doları aşmış, bu yıl da inşallah 40 milyar dolara ulaşacaktır” dedi.

Bakan Bolat, Ticaret Bakanlığı ev sahipliğinde, Afrika Birliği koordinasyonunda ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) organizasyonuyla İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenen Türkiye-Afrika İş ve Ekonomi Forumu (TABEF)’nun açılışında konuştu.

Anadolu Ajansı’nın Global İletişim Ortağı olduğu ve “Türkiye-Afrika İlişkilerini Güçlendirerek Ortak Kazanımları Paylaşmak” temasıyla düzenlenen forumun “Bakanlar Oturumu”nda önemli açıklamalarda bulundu.

“FORUM STRATEJİK ORTAKLIKLAR İÇİN DEĞERLİ BİR ZEMİN OLUŞTURUYOR”

Bolat, forumun küresel ekonomik belirsizliklerin arttığı, ticaret savaşlarının yoğunlaştığı bir dönemde düzenlendiğini vurguladı. “Türkiye-Afrika İş ve Ekonomi Forumu Türkiye ile Afrika ülkeleri arasındaki ve Afrika ülkelerinin kendi aralarındaki stratejik ortaklıkların güçlendirilmesi açısından çok kıymetli bir zemin oluşturmaktadır ve kritik bir rol üstlenmektedir” ifadelerini kullanan Bolat, iki gün sürecek oturumlarda gıda güvenliği, altyapı finansmanı, teknoloji, dijital imalat, sağlık, enerji, tekstil ve madencilik gibi önemli konuların ele alınacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti hükümetinin 2003’te başlattığı Afrika stratejisine dikkat çeken Bolat, “Bütün Afrika Kıtası'ndaki ülkeler ile Türkiye arasındaki ekonomik, ticari, kültürel ve sosyal ilişkiler alanında ilişkilerimizi derinlemesine ve stratejik olarak geliştirmekten büyük memnuniyet duyuyoruz ve bu politikalarımızı daha da güçlü şekilde uygulamaya devam edeceğiz” dedi.

Bolat, forumun kapanışının yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılacağını belirtti.

“TÜRKİYE-AFRİKA TİCARETİ 7 KAT BÜYÜDÜ”

Ticaret Bakanı, Türkiye ile Afrika arasındaki ticaretin 2003 yılında 5,4 milyar dolar seviyesinde olduğunu hatırlatarak, “Geçen yıl 37 milyar doları aşmış, bu yıl da inşallah 40 milyar dolara ulaşacaktır. 7 kattan fazla gelişme sağlanmıştır” dedi.

Bolat, Türk yatırımcıların kıta genelindeki sanayi, tarım ve hizmet sektörlerindeki yatırımlarının 15 milyar dolara ulaştığını belirtti. Ayrıca Türk müteahhitlerinin Afrika ülkelerinde bugüne kadar 2 bin 43 projede görev aldığını ve yaklaşık 100 milyar dolarlık inşaat işini tamamladıklarını aktardı.

Bolat, Türk Hava Yolları’nın (THY) Afrika’da 40’tan fazla ülkede 62 noktaya uçuş gerçekleştirdiğini vurgulayarak, “THY, Afrika ülkelerini İstanbul üzerinden bütün dünyaya bağlıyor” dedi.

“3 BİN AFRİKALI İŞ İNSANI ZİRVEYE KATILDI”

Forumun ikinci gününde çok sayıda B2B görüşmenin yapılacağını belirten Bolat, “Binlerce B2B görüşmeleri planlandı. Afrika ülkelerinden 3 bine yakın iş insanı zirveye katılmak için kayıt yaptırıp buraya geldi. Yine binlerce Türk iş insanı burada olacak” ifadelerini kullandı.

Bakan, ayrıca Emine Erdoğan’ın “Afrika’da Aile ve Kadının Güçlendirilmesi ve Liderlik” başlıklı oturuma hitap edeceğini, forumun sonunda ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımcılara hitaben kapanış konuşması yapacağını söyledi.