AB Bakanı ve Başmüzakereci Çelik, Adana'da özel halk otobüsü şoförünün hakaret ettiği öne sürülen şehit annesi Tura'yı ziyaret etti

Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Adana'da özel halk otobüsü şoförünün hakaret ettiği ileri sürülen şehit annesi Zübeyde Tura'yı ziyaret etti.



Çelik, beraberindeki Adana Valisi Mahmut Demirtaş ile Bingöl'de 1993'te vatani görevini yaparken PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Mehmet Tura'nın annesi Zübeyde Tura ve eşi Ahmet Tura'nın merkez Sarıçam ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki evlerine gitti.



Basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından gazetecilere açıklamada bulunan Bakan Çelik, şöyle konuştu:

"Zübeyde ve Ahmet Tura şehit ailesi, teyzemizi belediye otobüsünde bir olay yüzünden saygısız birisi üzmüştü, kendisini ziyaret ettik. İstenmeyen ve memleketimizin insanına yakışmayan bir olay ama maalesef böyle bir şey olmuştu. Teyzemiz çok olgun birisi, devletine milletine dua ediyor. 1993 yılında evladını kaybetmiş, hala aynı duayı sürdürüyor. Biz de bir duasını ve gönlünü alalım diye buraya geldik, sağ olsun o da bize dua etti."



Zübeyde Tura da Çelik'e ziyaretinden dolayı teşekkür ederek "Allah devletimizin milletimizin yokluğunu vermesin." dedi.

Kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklanan otobüs şoförü Eren G'nin ailesinin kendisiyle görüşmek üzere evlerine geldiğini ifade eden Tura, "Annesi, babası, kardeşi, eşi geldi, benden özür dilediler ve gittiler. Onlar da çok üzgünler, 'Böyle olmasını istemezdik.' dediler, elimi öptüler." diye konuştu.

Adana'da elindeki kartı göstererek aracına binen ve şehit annesi olduğunu belirten yolcudan 2,5 liralık ücreti isteyen özel halk otobüsü şoförü hakkında olayın görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından inceleme başlatılmış, devlete yönelik aşağılayıcı ve hakaret içeren ifadeler kullandığı öne sürülen şoför tutuklanmıştı.