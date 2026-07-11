Bakan Çiftçi acı haberi duyurdu! Kavga ihbarına giden Jandarma Uzman Çavuş şehit oldu

Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde aile içi kavga ihbarına giden jandarma ekiplerine av tüfeğiyle ateş açıldı. Saldırıda Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Demirbaş şehit düşerken, bir jandarma personeli ile mahalle muhtarı yaralandı ve saldırgan etkisiz hale getirildi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Bakan Çiftçi acı haberi duyurdu! Kavga ihbarına giden Jandarma Uzman Çavuş şehit oldu
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Olay, Eskişehir'in Mihalıççık ilçesine bağlı kırsal Narlı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, şüpheli İbrahim G. ailesiyle yaşadığı tartışmanın ardından elindeki av tüfeğiyle etrafa ve havaya ateş etmeye başladı. Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye hızla jandarma ekipleri sevk edildi.

KONUŞMAK İÇİN YAKLAŞTIKLARI SIRADA VURULDULAR

Olay yerine ulaşan jandarma personeli ve Narlı Mahallesi Muhtarı Mutlu Şahin, durumu kontrol altına almak amacıyla şüpheli İbrahim G. ile konuşmak istedi. Ancak zanlı, o sırada kendisiyle iletişim kurmak için yaklaşan jandarma ekiplerine ve muhtara elindeki av tüfeğiyle ateş etti.

Gerçekleşen saldırıda Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Demirbaş, beraberindeki bir jandarma personeli ve Muhtar Mutlu Şahin yaralandı. Yaşanan sıcak çatışma anlarının ardından şüpheli İbrahim G. güvenlik güçleri tarafından bölgede etkisiz hale getirildi.

Ağır yaralanan Uzman Çavuş Mehmet Demirbaş, olay yerindeki müdahalesinin ardından derhal Mihalıççık Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Demirbaş, doktorların gerçekleştirdiği tüm tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Yaralanan diğer jandarma personeli ve mahalle muhtarı Şahin'in tedavilerine ise başlandı.

EVİNE TÜRK BAYRAĞI ASILDI

Evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenilen şehit Mehmet Demirbaş'ın acı haberi, yetkililer tarafından Eskişehir'in Odunpazarı ilçesine bağlı Vadişehir Mahallesi'nde yaşayan ailesine verildi. Şehadet haberinin bölgeye ulaşmasının ardından ailenin yaşadığı eve Türk bayrağı asıldı.

Yaşanan acı olayın ardından İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, NSosyal hesabından bir açıklama yaparak şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Demirbaş için başsağlığı mesajı yayımladı.

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