Bakan Çiftçi açıkladı: Gürcistan'dan Türkiye'ye 866 kişi iade edildi!

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Gürcistan makamlarıyla yürütülen ortak çalışmalar sonucunda bugüne kadar toplam 866 kişinin Türkiye'ye iade edildiğini ve sınır dışı işlemlerinin tamamlandığını açıkladı. Bakan Çiftçi, Türkiye Polis Akademisi Başkanlığı ile Gürcistan Kamu Güvenliği ve Polis Akademisi arasında imzalanan Eğitim ve Akademik İşbirliği Mutabakat Zaptı'yla iki ülkenin polis akademileri arasındaki eğitim iş birliğinin de derinleştirileceğini vurguladı.

Resmi ziyaret kapsamında Gürcistan'daki temaslarını sürdüren Bakan Çiftçi, Gürcistan İçişleri Bakanı Sulkhan Tamazaşvili ile ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından iki bakan ortak basın açıklaması yaptı.

Burada konuşan Çiftçi, Türkiye'nin güvenliğiyle komşu ülkelerin güvenliğinin birbirinden bağımsız düşünülemeyeceğini belirtti. Yeni nesil suç örgütü mensuplarının sınır aşan hareketliliğine karşı ülkeler arasındaki iş birliğinin de aynı şekilde sınırları aşacak biçimde geliştirilmesi gerektiğinin altını çizdi. Bakan Çiftçi, "Kendi güvenliğimizi komşularımızın güvenliğinden de ayrı görmüyoruz. Türkiye'nin güvenliği ne kadar önemliyse komşularımızın güvenliğini de aynı şekilde önemli ve değerli görüyoruz. Dolayısıyla zaman zaman ülkemizde suç işleyen yeni nesil suç örgütü mensuplarının da kimlikle geçiş kolaylığından faydalanarak Gürcistan'a geldiğini ve burada barındıklarını biliyoruz. Bundan dolayı da onlar nasıl suç işlerken sınır ötesine geçiyorlar, sınırı aşarak buraya geliyorlarsa biz de ilişkilerimizi sınır aşarak daha da geliştirmemiz gerektiğini düşünüyoruz." ifadelerini kaydetti.

"BUGÜNE KADAR 866 KİŞİNİN ÜLKEMİZE İADESİ SAĞLANDI"

İki ülke arasındaki iş birliğinin somut sonuçlarına ilişkin rakamları da paylaşan Bakan Çiftçi, konuya dair şunları söyledi: "Bugüne kadar Gürcistan makamlarıyla yapmış olduğumuz iş birliği ve güç birliği neticesinde toplamda 866 kişinin ülkemize iadesi ve sınır dışı işlemleri gerçekleştirildi. Sadece bu yıl ülkemize iadesi sağlanan kişi sayısı 438. Bu da karşılıklı iş birliğimizin ne kadar kıymetli ve anlamlı olduğunu gösteriyor."

Yeni nesil suç örgütlerinin hem Türkiye'de hem de faaliyet gösterdikleri diğer ülkelerde güvenlik ve huzur ortamını ciddi biçimde tehdit ettiğini ifade eden Çiftçi, bu yapıların sınır tanımadığını, dijital teknolojilerden beslendiğini ve giderek karmaşıklaştığını söyledi. Bakan Çiftçi sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunlar sınır tanımayan, dijital teknolojilerden beslenen ve karmaşıklaşan yapıları nedeniyle de ülkeler açısından ciddi manada tehditler oluşturuyorlar. Bu sorunla baş edebilmek hiçbir ülkenin kendi başına başa çıkabileceği bir husus değil. Onun için karşılıklı iş birliğini ve operasyonel iş birliğini artırmamız gerektiğini değerlendiriyoruz."

SIRA YUNANİSTAN, ALMANYA VE İTALYA'DA

Türkiye'nin benzer temasları önümüzdeki dönemde başka ülkelerle de sürdüreceğini açıklayan Bakan Çiftçi, bu ziyaretin bir ilk olduğunu ve devamının geleceğini belirtti:

"Türkiye olarak bundan sonra da bu tür ziyaretlerimizin devam edeceğini huzurlarınızda ifade etmek istiyorum. Bu ziyaret ilkti. Bundan sonra da inşallah sırayla Yunanistan'a, Almanya'ya, İtalya'ya benzer ziyaretlerimiz olacak. Benzer taleplerimizi, iş birliğimizi bu ülkelerle de geliştirmiş olacağız."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Gürcistan Başbakanı Irakli Kobakhidze arasında iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesi yönünde güçlü bir ortak iradenin bulunduğuna dikkat çeken Bakan Çiftçi, "Biz bu iradeyi daha da güçlendirmek istiyoruz. İçişleri Bakanı olarak bunu sahaya daha kuvvetli bir şekilde yansıtmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

POLİS AKADEMİLERİ ARASINDA MUTABAKAT İMZALANDI

Ziyaret kapsamında Türkiye Polis Akademisi Başkanlığı ile Gürcistan Kamu Güvenliği ve Polis Akademisi arasında Eğitim ve Akademik İşbirliği Mutabakat Zaptı da imzalandı. Bakan Çiftçi, bu belgeyle iki ülkenin polis akademileri arasındaki eğitim iş birliğinin daha da geliştirileceğini ifade etti.

Mutabakat zaptının eğitim, öğretim ve bilim alanlarındaki iş birliğini çok daha güçlü bir zemine taşımayı amaçladığını belirten Çiftçi, geçmişte yapılan çalışmalara da değindi: "Bugüne kadar hem Emniyet Genel Müdürlüğümüz, Jandarma Genel Komutanlığımız ve Sahil Güvenlik Komutanlığımız tarafından Gürcü öğrencilere yönelik olarak birtakım eğitim faaliyetleri gerçekleştirilmişti. Bundan sonra inşallah bu mutabakat zaptıyla beraber bu iş birliğinin daha da artacağını ben huzurlarınızda ifade etmek istiyorum."

Türkiye'nin Gürcistan için önemli bir stratejik ortak olduğunu belirten Gürcistan İçişleri Bakanı Sulkhan Tamazaşvili de görüşmenin, iki ülkenin kolluk birimleri arasındaki mevcut iş birliğinin daha da derinleştirilmesi açısından önem taşıdığını vurguladı. Tamazaşvili şöyle konuştu:

"Deneyim paylaşımı açısından, Gürcistan İçişleri Bakanlığı için Türk tarafıyla iş birliği, bilhassa organize suç, yasadışı göç, siber suçlar ve uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele, acil durum yönetimi ve devlet sınırlarının korunması hususlarında büyük önem taşımaktadır."

Görüşmede uluslararası hukuki iş birliğine özel önem verdiklerini belirten Gürcistanlı Bakan, ele alınan başlıklara da değindi: "Aranan şahıslar meselesini, bu yöndeki iş birliğinin güçlendirilmesini ve ilgili hukuki mekanizmaların etkin kullanımını ele aldık. Bu süreçte polis ataşeleri önemli bir rol oynamaktadır ve onların katılımı ve günlük faaliyetleri, birimlerimiz arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesine daha da katkıda bulunmaktadır."