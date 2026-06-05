Bakan Çiftçi açıkladı: HAYAT 112 Acil uygulaması yarım milyondan fazla kişiye ulaştı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, NSosyal hesabı üzerinden paylaştığı videolu bir mesajla Bakanlık bünyesinde hayata geçirilen acil yardım platformuna dair güncel verileri kamuoyuyla paylaştı.

Ankara merkezli yürütülen çalışmalar kapsamında geliştirilen ve mobil cihazlara yüklenen güvenlik uygulamasının kullanım oranının yarım milyonu geçtiğini duyuran Çiftçi, "HAYAT 112 Acil uygulamasını cep telefonu ve diğer mobil cihazlara indiren vatandaşımızın sayısı 522 bin 150'ye ulaştı." ifadelerini kullandı.

TEK TUŞLA HAYAT KURTARAN ÖZELLİKLER

Bakanlığın kullanıma sunduğu platform, acil anlarda vatandaşların en hızlı şekilde ilgili birimlere ulaşmasını sağlayacak çok sayıda fonksiyonu barındırıyor. İçişleri Bakanı Çiftçi, uygulamanın sunduğu imkanları detaylandırarak sistemin işleyişini ve sağladığı kolaylıkları şu şekilde anlattı: "HAYAT 112 Acil, tek tuşla konum paylaşımı yaparak yardım çağırabilme, fotoğraf ve video destekli ihbar gönderebilme, en yakın nöbetçi eczane, hastane ve sağlık kuruluşlarına kolayca ulaşabilme, deprem anlarında 'Güvendeyim' özelliğiyle yakınlarına bildirim gönderebilme, KADES ve UYUMA sistemleriyle entegre çalışabilme, yangın, trafik kazası ve diğer acil durumları anında ilgili birimlere iletebilme, yaralı ve sahipsiz hayvanların bildirimini yapabilme, güzergah üzerindeki EDS, sabit radar ve hız koridorlarını görüntüleyebilme özellikleriyle vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıran kapsamlı bir güvenlik ve acil yardım platformu olarak hizmet veriyor."

Acil durumlara karşı hazırlıklı ve tedbirli olmanın ortak bir sorumluluk olduğu vurgulanıyor. Geliştirilen bu güvenlik sisteminin daha geniş kitlelere ulaşmasını hedefleyen Çiftçi, "Telefonlarına ve mobil cihazlarına 'HAYAT 112 Acil'i yüklememiş vatandaşlarımızın, uygulamayı indirmelerini ve aileleri, yakınları ve çevreleriyle paylaşmalarını önemle rica ediyorum." dedi.