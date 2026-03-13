Bakan Çiftçi açıkladı: Sonradan takılan ekran ve ses sistemlerine 21 bin TL ceza

Ankara'da İçişleri Bakanlığı'nda gazetecilerle bir araya gelen İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, TBMM'de kabul edilerek 27 Şubat'ta Resmi Gazete'de yayımlanan 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'ndaki yeni değişikliklerin detaylarını paylaştı.

Daha önce "APP plaka" olarak bilinen standart dışı plakalar hakkında kamuoyunu bilgilendirdiklerini hatırlatan Çiftçi, bu kez araç içine sonradan eklenen ses ve görüntü sistemleri konusuna açıklık getirdi.

FABRİKA ÇIKIŞLI DONANIMLARDA YASAK YOK

Bakan Çiftçi, araçların fabrikadan çıktığı orijinal haliyle kullanılmasında yasal bir engel bulunmadığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: "İlk söylememiz gereken husus, araçların içerisinde orijinal, fabrikadan monte edilmiş haliyle kullanılmasında herhangi bir sakınca olmadığı, Kanun'un buna herhangi bir şekilde yasaklama getirmediği şeklinde, mesela araçlardaki ses sistemlerinin başkalarını rahatsız etmeyecek şekilde, araçta müzik dinlenirken dışarıdaki diğer vatandaşların rahatsız olmaması, kamuya herhangi bir şekilde rahatsızlık verilmemesi. Bu şekilde dinlemelerde de herhangi bir sakınca yok, bu da serbest."

Araçlarda orijinal olarak bulunan ekranların farklı işlevleri olduğuna dikkat çeken Çiftçi, "Bununla müzik dinleyebiliyorsunuz, navigasyon olarak kullanabiliyorsunuz. Değişik maksatlarla kullanılıyor. Bunların da araçlarda orijinal haliyle takılı olması durumunda herhangi bir problem yok." dedi.

MÜZİKLE ÇEVREYİ RAHATSIZ ETMENİN CEZASI 3 BİN LİRA

Yeni kanuni düzenleme, yüksek sesli müzikle çevreyi rahatsız edenlere yönelik somut yaptırımlar da içeriyor. Kanun kapsamında başkalarını rahatsız edecek düzeyde müzik dinlenmesi durumunda 3 bin lira para cezası uygulanacağını belirten Çiftçi, "Yani başkalarını rahatsız edecek şekilde demek ki müzik dinlemememiz gerekiyor." uyarısında bulundu.

Aracın orijinal yapısını bozarak dışarıdan ekran veya güçlü ses sistemleri ekletmenin kanunla yasaklandığını ve ağır yaptırımlara tabi olduğunu ifade eden Bakan Çiftçi, sözlerine şöyle devam etti: "Örnek veriyorum, aracın orijinalliğinde olmadığı halde tablet takmak ve bunun üzerinden video oynatmak veya görüntü sistemlerini izlemek, bu şekilde sürücünün veya yanında bulunan kişinin dikkatinin dağılması, bu Kanun'la yine yasaklanan durumlardan birisi. Bu şekilde duruma Kanun, 21 bin lira ceza öngörüyor. Diyelim ki aracın içerisine hoparlörler taktırdı, amfi taktırdı, bununla beraber sesleri yükseltti, yani aracın orijinalinde olmayan ilaveler yapılması durumunda da 21 bin lira gibi bir ceza öngörülüyor."

Cezai işlemlerin amacının vatandaşları zor durumda bırakmak olmadığını, temel hedefin trafik güvenliği olduğunu vurgulayan Çiftçi, sürücülere şu tavsiyelerde bulundu: "Bunun bir maksadı var, bir mantığı var. O da sürücünün dikkatini dağıtmamak. Sürücünün bütün dikkatini yola vermesini sağlamak ve bu şekilde hem can güvenliğini hem de karşıdaki sürücülerin can ve mal güvenliğini sağlamak. Kanun'un mantığı, amacı bu. Kanun bunlara aykırı davranışları cezalandırıyor. Vatandaşlarımıza tavsiyem, eğer araçlarında bu şekilde daha sonradan taktırılmış ekran varsa veya ses sistemleri varsa bunları bir an önce söktürmeleri ve Kanun'a uygun hale getirmeleri. Böylece hem kendileri üzülmemiş olacak hem de biz onları idari yaptırımlarla karşı karşıya bırakmamış olacağız."

SÖKÜM İŞLEMLERİ İÇİN 1 NİSAN'A KADAR SÜRE TANINDI

Bakan Çiftçi'nin talimatı doğrultusunda, sürücülerin mağduriyet yaşamaması adına yeni denetimler öncesinde bir geçiş süreci planlandı. Yetkililerin verdiği bilgiye göre; "APP plaka" uygulamasında verilen sürede olduğu gibi, dikkat dağıtan görüntü sistemleri ile çevreyi rahatsız eden güçlü ses sistemlerinin sökülüp araçların mevzuata uygun hale getirilmesi için son tarih 1 Nisan olarak belirlendi.