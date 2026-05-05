Bakan Çiftçi duyurdu: Gaziantep ve Şanlıurfa'ya afet hasarlarının giderilmesi için 150 milyon lira gönderildi

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, NSosyal platformundaki hesabı üzerinden afet bölgesindeki son duruma ve yapılan yardımlara ilişkin bir açıklama yayımladı.

Bakan Çiftçi paylaşımında, her iki kentte meydana gelen etkili yağışlar ile fırtınanın yarattığı tahribatın giderilmesi kapsamında yürütülen çalışmalara değindi. Bölgede oluşan hasarların onarılması ve vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi adına adımlar attıklarını vurgulayan Çiftçi, süreci "Acil ihtiyaçların karşılanması için gerekli tedbirleri hayata geçiriyoruz" ifadeleriyle aktardı.

Afetin ardından başlatılan iyileştirme çalışmaları kapsamında valiliklere ayrılan bütçenin dağılımı da kamuoyuyla paylaşıldı. Bakan Çiftçi'nin verdiği bilgilere göre, ilk etapta yaraların sarılması amacıyla Gaziantep Valiliği emrine 100 milyon lira tahsis edildi. Aynı felaketten etkilenen Şanlıurfa Valiliği emrine ise 50 milyon lira gönderildi.

BAKANDAN AFETZEDELERE MESAJ

Bölgedeki süreci ve ihtiyaçların karşılanmasına yönelik tedbirleri takip eden Çiftçi, afetzedelere seslenerek açıklamasını, "Bu vesileyle afetten etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum." ifadesiyle noktaladı.