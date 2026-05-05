Bakan Çiftçi duyurdu: Gaziantep ve Şanlıurfa'ya afet hasarlarının giderilmesi için 150 milyon lira gönderildi

İçişleri Bakanlığı, Gaziantep ve Şanlıurfa’yı vuran şiddetli yağış ile fırtınanın yaralarını sarmak için harekete geçti. Bölgedeki acil ihtiyaçların giderilmesi amacıyla ilk etapta iki kentin valiliğine toplam 150 milyon liralık afet ödeneği aktarıldı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Bakan Çiftçi duyurdu: Gaziantep ve Şanlıurfa'ya afet hasarlarının giderilmesi için 150 milyon lira gönderildi
Yayınlanma:

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, NSosyal platformundaki hesabı üzerinden afet bölgesindeki son duruma ve yapılan yardımlara ilişkin bir açıklama yayımladı.

Bakan Çiftçi paylaşımında, her iki kentte meydana gelen etkili yağışlar ile fırtınanın yarattığı tahribatın giderilmesi kapsamında yürütülen çalışmalara değindi. Bölgede oluşan hasarların onarılması ve vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi adına adımlar attıklarını vurgulayan Çiftçi, süreci "Acil ihtiyaçların karşılanması için gerekli tedbirleri hayata geçiriyoruz" ifadeleriyle aktardı.

Afetin ardından başlatılan iyileştirme çalışmaları kapsamında valiliklere ayrılan bütçenin dağılımı da kamuoyuyla paylaşıldı. Bakan Çiftçi'nin verdiği bilgilere göre, ilk etapta yaraların sarılması amacıyla Gaziantep Valiliği emrine 100 milyon lira tahsis edildi. Aynı felaketten etkilenen Şanlıurfa Valiliği emrine ise 50 milyon lira gönderildi.

BAKANDAN AFETZEDELERE MESAJ

Bölgedeki süreci ve ihtiyaçların karşılanmasına yönelik tedbirleri takip eden Çiftçi, afetzedelere seslenerek açıklamasını, "Bu vesileyle afetten etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum." ifadesiyle noktaladı.

Kilis'te 17 yıllık cinayet çözüldü: 5 sanığa ağırlaştırılmış müebbet talebiKilis'te 17 yıllık cinayet çözüldü: 5 sanığa ağırlaştırılmış müebbet talebiYurt
Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti davasında İzzet Yıldızhan'a tahliyeFutbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti davasında İzzet Yıldızhan'a tahliyeGündem
Mustafa Çiftçi ​Gaziantep şanlıurfa
Günün Manşetleri
Yarın 43 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor
Erakçi Hürmüz Krizini Pekin’e taşıyor
Bursa'da tefecilik ve yağma operasyonu
Fırtına ve sağanak can aldı
Borsa İstanbul, 'Tanınmış Borsa' olarak kabul edildi
Ticaret Bakanlığı 3 çocuk ürününü ifşa etti!
1.6 Milyar Liralık "Kirli Çarka" fren!
Pert araçları otobüs diye satmışlar!
Beyaz Saray yakınlarında silah sesleri!
İran, ABD gemisini füzelerle vurdu!
Çok Okunanlar
Altında 5 haftalık düşüş serisi kırıldı: 5 Mayıs 2026 altın fiyatları Altında 5 haftalık düşüş serisi kırıldı: 5 Mayıs 2026 altın fiyatları
Mevduatta faiz yarışı kızıştı: 500 Bin TL’ye ayda ne kadar faiz veriliyor? Mevduatta faiz yarışı kızıştı: 500 Bin TL’ye ayda ne kadar faiz veriliyor?
Beyaz eşyada kaçırılmayacak fiyatlar Beyaz eşyada kaçırılmayacak fiyatlar
Brent Petrol 114 Dolara dayandı: Akaryakıtta fiyatlar sil baştan! Brent Petrol 114 Dolara dayandı: Akaryakıtta fiyatlar sil baştan!
2025 yılında en çok satan 10 otomobil markası belli oldu 2025 yılında en çok satan 10 otomobil markası belli oldu