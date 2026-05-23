Bakan Çiftçi duyurdu: Gülistan Doku soruşturmasında gözaltına alınan Umut Altaş için iade işlemleri başlatıldı
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Tunceli'de kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku dosyasında şüpheli olarak yer alan ve nisan ayında hakkında kırmızı bülten çıkarılan Umut Altaş'ın ABD'de gözaltına alınarak iade sürecinin resmen başlatıldığını duyurdu.
Tunceli'de üniversite eğitimi alırken kaybolan Gülistan Doku soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ankara'da yaptığı açıklamayla dosyanın şüphelisi Umut Altaş'ın Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) yakalandığını bildirdi.
İADE SÜRECİ İÇİN DÜĞMEYE BASILDI
Altaş'ın Türkiye'ye getirilmesi amacıyla diplomatik ve hukuki mekanizmaların harekete geçirildiğini ifade eden Bakan Çiftçi, süreci şu sözlerle aktardı:
"Gülistan Doku dosyasında adaletin tecellisi için yürüttüğümüz kararlı mücadele, bugün uluslararası ölçekte önemli bir aşamaya ulaşmıştır. 21 Nisan 2026 tarihinde hakkında kırmızı bülten çıkarılan firari şüpheli Umut Altaş, Interpol başta olmak üzere dost ve müttefik ülkelerin güvenlik birimleriyle yürüttüğümüz çok katmanlı ve titiz iş birliği neticesinde Amerika Birleşik Devletleri’nde gözaltına alınmıştır. Şüphelinin ülkemize iade süreci derhal başlatılmış, adalet önünde hesap vermesi için gerekli tüm diplomatik ve hukuki mekanizmalar devreye sokulmuştur"
Şüphelinin ABD'deki hareket alanının ilgili uluslararası mercilerle yapılan anlık veri paylaşımları sayesinde adım adım daraltıldığını belirten Çiftçi, konuya ilişkin şu detayları paylaştı:
"Şüpheli hakkında hazırlanan kırmızı bülten ve geçici tutuklama talebi, ilgili uluslararası mercilere vakit kaybetmeden iletilmiş, süreç boyunca elde edilen tüm teknik veriler ve soruşturmaya katkı sağlayabilecek bilgiler anlık şekilde ilgili ülke makamlarıyla paylaşılmıştır. INTERPOL, FBI ve ABD İç Güvenlik Soruşturmaları Birimiyle yürütülen eş zamanlı koordinasyon neticesinde firari şahsın hareket alanı adım adım daraltılmış, New York bölgesindeki varlığı tespit edilerek gözaltı süreci hızla sonuçlandırılmıştır"
21 Nisan 2026'da çıkarılan kırmızı bültenin ardından, Altaş'ın bazı medya kuruluşlarına verdiği röportajların ve açık kaynaklardaki görüntülerinin de ABD makamlarına iletildiği kaydedildi. Bakan Çiftçi, koordinasyon sürecini şöyle detaylandırdı: "21 Nisan 2026 tarihinden itibaren yürütülen uluslararası koordinasyon kapsamında ABD INTERPOL birimi, FBI irtibat görevlileri ve ilgili güvenlik makamlarıyla sürekli temas sağlanmış, firari şüpheliye ilişkin elde edilen bilgiler düzenli olarak paylaşılmıştır. Devam eden çalışmalar kapsamında şahsın bazı medya kuruluşlarına verdiği röportajlar ve açık kaynaklarda tespit edilen görüntüler de ilgili birimlerle paylaşılmış, sürdürülen koordinasyon neticesinde Umut Altaş, Amerika Birleşik Devletleri’nde gözaltına alınmıştır. Bu gelişme doğrultusunda iade işlemleri yeniden hızlandırılmıştır"
Operasyonun Türkiye'nin suçla mücadeledeki teknolojik kapasitesini ortaya koyduğunu vurgulayan Çiftçi, güvenlik güçlerinin donanımına dikkati çekti:
"Bu gelişmeler, aynı zamanda devletimizin suç ve suçluyla mücadelede ulaştığı küresel kapasitenin, teknolojik yetkinliğin ve kurumsal kararlılığın somut bir göstergesidir. Emniyet Genel Müdürlüğümüz ve Jandarma Genel Komutanlığımızın gelişmiş teknik imkânları, yeni nesil kriminal analiz sistemleri, daraltılmış baz çalışmaları, dijital veri inceleme yöntemleri ve uluslararası istihbarat koordinasyonu sayesinde artık hiçbir suçlu, zamanın akışına ya da ülke sınırlarına güvenerek adaletten kaçamayacaktır. Güvenlik birimlerimiz tarafından yürütülen açık kaynak araştırmaları, dijital iz sürme faaliyetleri, sosyal medya analizleri, finansal hareket incelemeleri ve uluslararası veri paylaşım mekanizmaları sayesinde firari şüphelinin izleri hassasiyetle takip edilmiştir. Soruşturmaya katkı sağlayabilecek her veri titizlikle değerlendirilmiş, sosyal medya paylaşımlarından saha bilgilerine kadar tüm unsurlar adli süreçlerle koordineli şekilde analiz edilmiştir"
SON 5 AYDA 329 FİRARİ TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ
Uluslararası alanda yürütülen operasyonların genel bilançosunu da paylaşan İçişleri Bakanı, 1 Ocak ile 22 Mayıs tarihleri arasındaki verilere değindi:
"Devletimizin kararlı mücadelesi neticesinde yalnızca 1 Ocak- 22 Mayıs tarihleri arasında 329 firari suçlunun yurt dışından ülkemize iadesi sağlanmıştır. Bu tablo, suçlular açısından dünyanın hiçbir yerinin güvenli bir sığınak olmadığını açıkça ortaya koymaktadır. Bu süreç, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin yalnızca kendi sınırları içerisinde değil, uluslararası alanda da suç ve suçluyla mücadelede yüksek koordinasyon kabiliyetine sahip olduğunu bir kez daha göstermiştir. Cezasızlık algısını besleyen hiçbir yapıya, hiçbir ihmale ve hiçbir suskunluğa müsamaha göstermeyeceğiz"
HİÇBİR DOSYA KARANLIKTA KALMAYACAK
Bakan Çiftçi, iade işlemlerinin hızlandırılmasına zemin hazırlayan güvenlik birimleri arası temaslara yönelik değerlendirmesinde devletin takibinin altını çizdi:
"Suçlu nerede olursa olsun, hangi ülkeye saklanırsa saklansın, devletimizin nefesi ensesinde olmaya devam edecektir."
Son olarak Gülistan Doku'nun ailesi başta olmak üzere adalet bekleyen vatandaşlara seslenen Çiftçi, maddi gerçeğin ortaya çıkarılacağını ifade etti:
"Başta Gülistan Doku’nun ailesi olmak üzere yıllardır adalet bekleyen tüm vatandaşlarımız şunu bilmelidir ki hiçbir annenin gözyaşı, hiçbir babanın sessiz bekleyişi zamanın içinde kaybolmayacaktır. Maddi gerçek er ya da geç mutlaka ortaya çıkarılacak, hukuk önünde gereken hesap mutlaka sorulacaktır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, vatandaşının hakkını ve hukukunu koruma iradesinden asla vazgeçmeyecektir"