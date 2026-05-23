Bakan Çiftçi duyurdu: Gülistan Doku soruşturmasında gözaltına alınan Umut Altaş için iade işlemleri başlatıldı

SON 5 AYDA 329 FİRARİ TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ

Uluslararası alanda yürütülen operasyonların genel bilançosunu da paylaşan İçişleri Bakanı, 1 Ocak ile 22 Mayıs tarihleri arasındaki verilere değindi:

"Devletimizin kararlı mücadelesi neticesinde yalnızca 1 Ocak- 22 Mayıs tarihleri arasında 329 firari suçlunun yurt dışından ülkemize iadesi sağlanmıştır. Bu tablo, suçlular açısından dünyanın hiçbir yerinin güvenli bir sığınak olmadığını açıkça ortaya koymaktadır. Bu süreç, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin yalnızca kendi sınırları içerisinde değil, uluslararası alanda da suç ve suçluyla mücadelede yüksek koordinasyon kabiliyetine sahip olduğunu bir kez daha göstermiştir. Cezasızlık algısını besleyen hiçbir yapıya, hiçbir ihmale ve hiçbir suskunluğa müsamaha göstermeyeceğiz"