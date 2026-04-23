Bakan Çiftçi duyurdu: Okullarda 7 aşamalı yeni güvenlik dönemi

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa illerinde meydana gelen okul saldırılarının ardından eğitim kurumlarındaki fiziki güvenlik önlemlerinin ve dijital mecralardaki denetimlerin artırıldığını bildirdi. Milli Eğitim Bakanlığı ile ortak yürütülen çalışmalar sonucunda 81 il valiliğine gönderilecek yeni bir genelge ile okul çevrelerindeki tedbirlerin genişletildiği ve siber zorbalık, suçu övme gibi eylemlere karşı dijital alanlarda geniş çaplı bir müdahale sürecinin başlatıldığı açıklandı.

OKULLARDA YEDİ BASAMAKLI YENİ GÜVENLİK KALKANI

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, gerçekleştirilen toplantıların ve sahadaki yeni uygulamaların çerçevesini şu açıklamalarla duyurdu:"Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’daki menfur saldırıların ardından meseleyi sadece bir asayiş başlığı olarak görmedik; okul güvenliğini bütün boyutlarıyla yeniden ele aldık. Millî Eğitim Bakanımız Sayın Yusuf Tekin’in katılımıyla valilerimiz, il emniyet müdürlerimiz, il jandarma komutanlarımız ve il millî eğitim müdürlerimizle kapsamlı bir değerlendirme toplantısı yaptık. Ardından 81 il valiliğimize uygulanacak tedbirleri içeren bir genelge göndereceğiz. Öncelikle bütün okulların çevresi yeniden risk esaslı değerlendirilecek; giriş-çıkış yoğunluğu, öğrenci hareketliliği, servis güzergâhları, kör noktalar ve çevresel risk alanları tek tek gözden geçirilecek. Okul giriş ve çıkış saatlerinde kolluk görünürlüğü artırılacak. Metruk yapılar, parklar, internet kafeler, oyun salonları ve öğrencilerin yoğun bulunduğu güzergâhlarda devriye ve denetimler sıklaştırılacak. Kamera sistemleri, giriş-çıkış kontrolü, ziyaretçi usulleri ve güvenli toplanma alanları yeniden değerlendirilecek; eksikler süratle giderilecek."

Eğitim kurumlarında idari işleyişin de yeniden şekilleneceğini ifade eden Bakan Çiftçi, kurulacak yeni sistemin detaylarını şu sözlerle aktardı:"Daha önce yılda iki kez yapılan “Okul Güvenliği” toplantıları artık her ayın ilk haftasında düzenli yapılacak. Her okulda okul müdürü, rehber öğretmen, en yakın kolluk amiri ve sosyal hizmet uzmanının yer alacağı bir “güvenlik kurulu” oluşturulacak. Biz burada yedi basamaklı bir çerçeve üzerinde çalışıyoruz: risk ve tehdit analizlerinin yenilenmesi, fiziki güvenlik önlemlerinin artırılması, erken uyarı sistemi, takip görevi, rehberlik-güvenlik koordinasyonu, bakanlıklar arası eşgüdüm ve acil durum farkındalık eğitimi."

AİLELER VE KURUMLAR ARASI YAKIN TAKİP AĞI

Fiziki tedbirlerin yanı sıra öğrencilerin psikososyal durumlarının da yakından takip edileceğini belirten Çiftçi'nin açıklamaları şu şekilde sürdü:"Meseleyi sadece bina güvenliği olarak görmüyoruz; akran zorbalığı, tehdit dili, dışlanma, öfke kontrolü, içine kapanma ve dijital risk işaretleri de yakından izlenecek. Devamsızlık yapan, okul ile bağı zayıflayan ve risk altında olduğu değerlendirilen çocuklar için okul-aile-rehberlik-kamu kurumları arasında daha yakın izleme ve destek süreci kurulacak. Rehberlik ve psikososyal destek hizmetleri güçlendirilecek. Sosyal medya, dijital mecralar, şiddeti özendiren içerikler ve olumsuz rol modeller konusunda da önleyici bilinçlendirme çalışmaları yaygınlaştırılacak. Ruhsatlı silah sahibi ebeveynlere yönelik bilinçlendirme yapılacak, ruhsatsız silahla mücadele de tavizsiz sürecek. Olası olaylarda müdahale sırası, kurumlar arası koordinasyon ve ilk müdahale kapasitesi yeniden gözden geçirilecek. Her il kısa, orta ve uzun vadeli uygulama planı hazırlayacak ve tedbirleri düzenli olarak Bakanlığımıza raporlayacak."

SİBER ZORBALARA VE PROVOKATÖRLERE AĞIR DARBE

Olayların ardından dijital mecralarda yürütülen operasyonların bilançosu da paylaşıldı. İnternet üzerindeki karanlık oluşumlara karşı atılan adımları aktaran Çiftçi, kolluk kuvvetlerinin sanal devriye verilerini şu ifadelerle açıkladı:"Okul saldırılarından sonra yalnızca olay yerindeki fiziki güvenlik boyutuna odaklanmadık; dijital mecraları da aynı ciddiyetle takip ettik. Çünkü gördük ki bazı hesaplar suçu övüyor, saldırganlığı özendiriyor, korku yayıyor ve toplumu provoke etmeye çalışıyor. Kolluk kuvvetlerimizin sanal devriye faaliyetleri kapsamında 2025 yılında 210 bin 234, 2026 yılı 16 Nisan itibarıyla da 86 bin 937 hesap yöneticisi ve kullanıcısı tespit edildi. Sadece bu iki okul saldırısı sonrasında saldırgan içerikli 539, provokatif içerikli 379 hesap yöneticisi veya kullanıcısı hakkında gerekli işlemler başlatıldı."

TELEGRAM'DAKİ KARANLIK YAPILANMALAR TEK TEK KAPATILDI

Hukuki süreçlerin ve erişim engeli kararlarının da eş zamanlı yürütüldüğünü belirten Bakan Çiftçi, şu istatistikleri kamuoyuyla paylaştı:"Olaylarla bağlantılı 8.011 URL için içerik çıkarılması ve erişim engellenmesi süreci işletildi; toplamda 8.270 URL hakkında karar uygulandı. “C31K” isimli oluşuma ait Telegram üzerinde faaliyet gösteren 259 kanal kapatıldı. Provokatif paylaşım yapan çok sayıda sosyal medya hesabı tek tek incelendi; bunlarla ilgili adli süreçler devreye alındı. Tutuklama, adli kontrol, erişim engeli ve yakalama süreçleri de eş zamanlı yürütüldü. Ayrıca kamu düzenini bozan, suçu ve suçluyu öven, olayları manipüle eden çok sayıda hesap ve şahıs hakkında erişim engeli talebinde bulunuldu."

Siber alandaki denetimlerin artarak süreceği mesajını veren Çiftçi,"Muhterem Cumhurbaşkanımızın da ortaya koyduğu kararlı irade doğrultusunda sanal devriye kapasitemizi artırdık. Bizim için dijital alan, hukukun dışında kalan bir alan değildir. Sokakta suça nasıl geçit vermiyorsak, sosyal medya ve dijital mecralarda suçu öven yapılara da aynı kararlılıkla müdahale ediyoruz. Sanal dünya da hukuk dışı bir alan değildir; suçu övene de toplumu provoke edene de dijital mecralarda alan bırakmayacağız." dedi.