Bakan Çiftçi, Moğolistan Başbakan Yardımcısı ile görüştü: Masadaki FETÖ detayı dikkat çekti

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Moğolistan Başbakan Yardımcısı Nyamtaishir Nomtoibayar, Ankara'da İçişleri Bakanlığında bir araya geldi. Görüşmenin ardından NSosyal hesabından bir açıklama yapan Bakan Çiftçi, toplantının içeriğine dair detayları kamuoyuyla paylaştı.

Toplantıda ticaret ve yatırım alanlarındaki işbirliklerinin yanı sıra güvenlik temelli konular geniş yer buldu. Taraflar afet ve acil durum yönetimi, kamu güvenliği, sınır yönetimi, düzensiz göçle mücadele ve siber güvenlik alanlarında atılacak ortak adımları değerlendirdi.

YENİ HEDEF YARIM MİLYAR DOLAR

Bakan Çiftçi, ortak hedeflerinin ticaret hacmini yakın gelecekte 500 milyon dolar seviyesine çıkarmak olduğunu belirtti. Bu kapasiteye ulaşmak için Türkiye'nin sahip olduğu altyapıya işaret eden Çiftçi, "Türkiye'nin yaklaşık 40 yıllık serbest bölge tecrübesini, Moğolistan ile paylaşmaya ve bu alandaki işbirliğimizi güçlendirmeye hazır olduğumuzu bir kez daha vurguladık." ifadelerini kullandı.

"FAALİYETLERİ SONLANDIRIN"

Toplantının terörle mücadele ayağında ise FETÖ mensuplarının ve bağlantılı kuruluşların Moğolistan'daki durumu ele alındı. Çiftçi, konuya ve ikili ilişkilere dair şu ifadeleri kullandı: "Ayrıca, FETÖ ile mücadele konusundaki hassasiyetimizi bir kez daha dile getirerek, terör örgütüyle iltisaklı yapıların faaliyetlerinin sonlandırılmasına yönelik beklentilerimizi ifade ettik. Türkiye olarak, Moğolistan ile ilişkilerimizi stratejik ortaklığımıza yakışır şekilde, somut projeler, karşılıklı güven ve ortak fayda temelinde daha da güçlendirmeyi arzu ediyoruz. Nazik ziyaretleri ve samimi görüşmeleri dolayısıyla Sayın Başbakan Yardımcısına teşekkür ediyor, dost ve kardeş Moğolistan halkına en içten selam ve iyi dileklerimi iletiyorum."