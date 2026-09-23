Bakan Çiftçi: Suçu besleyen finansal kaynakların kurutulması için çalışıyoruz

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından "Suçun finansmanına da geçit yok." ifadesiyle bir paylaşım yaptı. Bakan Çiftçi, paylaşımında Mali Eylem Görev Gücü'nün (FATF) 5'inci Tur Karşılıklı Değerlendirme Raporu'na değinerek bu raporun Türkiye'nin suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanıyla mücadelede ulaştığı seviyeyi ortaya koyduğunu belirtti.

"SAHADAKİ OPERASYONLARLA SINIRLI DEĞİL"

Konuya ilişkin açıklamalarını sürdüren Çiftçi, mücadelenin yalnızca sahada yürütülen çalışmalardan ibaret olmadığının altını çizdi. Bakan, şu ifadeleri kullandı:"Biz suçla mücadeleyi yalnızca sahada yürütülen operasyonlardan ibaret görmüyoruz. Suçu besleyen finansal kaynakların kurutulması için devletimizin tüm kurumlarıyla güçlü bir koordinasyon içinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ülkemizin huzur ve güvenliği için suçun her türüyle ve suçun finansmanıyla mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz."