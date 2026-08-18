Bakan Çiftçi yeni mücadele konseptini duyurdu: Yeni nesil suç örgütlerine TEM darbesi!

Alınan yeni kararla birlikte, terör örgütlerinin şemalarını çözmede uzmanlaşan Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlıkları da organize suç çetelerine yönelik operasyonel süreçlerde doğrudan görev alacak.

"KLASİK MEKANLARI VE SABİT HİYERARŞİLERİ YOK"

Yeni nesil suç şebekelerinin geleneksel organize suç örgütlerinden çok farklı metotlarla hareket ettiğini vurgulayan Bakan Çiftçi, yapının niteliklerine ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

Esnek ve Dijital Yapılanma: Çetelerin klasik anlamda sabit bir mekanı veya bilinen hiyerarşik kadrosu bulunmuyor. İletişim ve eleman devşirme faaliyetleri büyük oranda internet ve sosyal medya üzerinden yürütülüyor.

Geniş Suç Yelpazesi: Şebekeler yalnızca tek bir alanda değil; siber dolandırıcılık, uyuşturucu ticareti, haraç, iş yeri kurşunlama ve silahlı saldırı gibi birden fazla alanda eş zamanlı faaliyet gösteriyor.

Yurt Dışı Bağlantıları: Elebaşlarının önemli bir kısmı yurt dışında bulunarak Türkiye'deki eylemleri uzaktan azmettiriyor. Firari ve yabancı ülkelerdeki çete yöneticilerine karşı uluslararası işbirlikleri ve takip mekanizmaları sıkılaştırılacak.

TEM'İN ÖRGÜT ÇÖZME KAPASİTESİ SAHAYA İNİYOR

Güvenlik birimlerinin bütüncül bir yaklaşımla entegre edildiğini belirten Çiftçi, kararın operasyonel boyutunu şu sözlerle açıkladı:

"Karşımızdaki suç yapılanması değişiyorsa mücadele yöntemimizin de buna göre gelişmesi gerekiyor. Terörle mücadele birimlerimizin kurumsal tecrübesi ve örgütleri deşifre etme kapasitesi, yeni nesil suç örgütleriyle mücadeleye aktarılacak. Çocuklarımızı hedef alıyor, şiddeti görünür kılarak korku yayıyorlar. Bu nedenle meseleyi yalnızca klasik bir asayiş olayı olarak göremeyiz."

YAPAY ZEKA DESTEKLİ DİJİTAL VE SOSYAL MEDYA TAKİBİ

Çetelerin çocukları ve gençleri tuzaklarına çekmek için sosyal medya platformlarını yoğun şekilde kullandığına dikkat çeken Bakanlık; suç ağlarının tespiti, dijital ayak izleri ve finansal hareketliliklerinin deşifresinde yapay zeka destekli açık kaynak analizlerinin ve siber takip araçlarının en üst seviyede devreye sokulduğunu bildirdi.