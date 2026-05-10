Bakan Çiftçi'den 9 valiye 'sokak köpeği' talimatı: "Eylül-ekim" işaret edildi

Türkiye genelinde %80 oranına ulaşıldığını belirten Çiftçi, hedefin altında kalan iller için düğmeye bastı. Eylül ve Ekim aylarına işaret eden Bakan, belediyelere de kritik bir çağrıda bulundu. İşte sokak hayvanları yasasındaki son durum ve valilere verilen o talimatın detayları.

SOKAK KÖPEKLERİNİN %80’İ TOPLANDI

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sokak köpeklerine ilişkin yürütülen çalışmalarda gelinen son aşamayı kamuoyuyla paylaştı. Ülke genelindeki köpeklerin yüzde 80’inin toplandığını bildiren Çiftçi, önümüzdeki dönem planlamasına dair şu ifadeleri kullandı:

"Geriye kalan kısmı da eylül ve ekim ayları sonuna kadar toplayarak barınaklara veya doğal yaşam alanlarına almayı planlıyoruz"

Barınakların hayvanlar için daha güvenli ve sağlıklı alanlar olduğunu savunan Bakan Çiftçi, süreci şu sözlerle detaylandırdı:

"Sahipsiz hayvanların yeri meydanlar değil, barınaklardır. Orada tedavileri, kısırlaştırma işlemleri ve beslenmeleri yapılacak"

9 İLİN VALİSİNE "HIZLANIN" TALİMATI

Sürecin işleyişine dair denetimlerin sürdüğünü belirten Çiftçi, bu hafta özel bir görüşme trafiği gerçekleştirdiğini duyurdu. Toplama oranının yüzde 60’ın altında kaldığı tespit edilen dokuz ilin valisiyle bir araya gelen Bakan, çalışmaların ivedilikle hızlandırılması yönünde talimat verdi.

Bakan Çiftçi ayrıca, belediyelere barınak eksikliklerini bir an önce tamamlama çağrısında bulunarak, hedefin hayvan saldırıları kaynaklı mağduriyetlerin tamamen sona erdirilmesi olduğunu vurguladı.

YASAL SÜREÇ VE MEVZUATIN GEÇMİŞİ

Sokak Hayvanları Yasası, Temmuz 2024’te TBMM’de AKP ve MHP oylarıyla kabul edilerek yürürlüğe girmişti. Yeni düzenleme, eski sistemdeki "kısırlaştır-aşıla-yerine bırak" modelini tamamen ortadan kaldırdı. Mevcut yasaya göre, sokaktan toplanan köpeklerin sahiplendirilene kadar barınaklarda tutulması zorunlu kılındı.

İstanbul'da "Ötanazi" Maddesi Geri Çekilmişti

Uygulamalar devam ederken, 30 Nisan 2026 tarihinde İstanbul İl Hayvanları Koruma Kurulu toplantısında dikkat çeken bir gelişme yaşanmıştı. Toplantıda, üniversite kampüslerindeki köpeklerin toplatılmasını ve barınaklardaki hayvanlara "ötanazi" uygulanmasını öngören maddelerin taslaktan geri çekildiği bildirilmişti.