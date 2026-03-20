Bakan Çiftçi'den yeni güvenlik vizyonu: Emniyet Kanunu güncelleniyor, sınırlar yakın takipte

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ramazan Bayramı tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi Başkanlığı'nda (GAMER) gazetecilerle bir araya geldi.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Çiftçi, bakanlığın kısa ve orta vadeli güvenlik politikaları ile hayata geçirilmesi planlanan yeni projelere ilişkin detaylı bilgi verdi. Toplantıda, Türkiye'nin değişen güvenlik mimarisi ve dijitalleşme ile birlikte ortaya çıkan yeni suç tiplerine karşı geliştirilen stratejiler öne çıktı.

SUÇU ÜRETEN KAYNAĞI KURUTACAK KALICI SİSTEM

Bakanlığın vizyonuna ve acil önceliklerine dair değerlendirmelerde bulunan Bakan Çiftçi, kamu düzenini ve istikrarı sağlama hedeflerini şu sözlerle anlattı:"Bizim yine prensibimiz, milletimizin huzuruna kasteden, kamu düzenimize ve güvenliğimize tehdit oluşturan suç türlerinin tamamıyla kararlı bir şekilde mücadele etmeyi düşünüyoruz. Planlamamız bu şekilde. Suçu üreten kaynağı kurutacak kalıcı bir sistem kurmak bizim olmazsa olmazımızı teşkil ediyor. Türkiye'nin yeni güvenlik mimarisi, güçlü devlet, güçlü toplum, güçlü teknoloji ve güçlü toplum iş birliği üzerine tesis edilecektir, bina edilecektir. Amacımız, vatandaşlarımızın kendisini her yerde güvende hissettiği, kamu düzeninin en üst seviyede sağlandığı ve Türkiye'nin istikrarının daha da pekiştiği bir güvenlik sistemini kalıcı hale getirmektir. Bu doğrultuda da çalışmalarımızı kararlı bir şekilde sürdüreceğiz"

Gelişen teknolojiyle birlikte şekil değiştiren suç türlerine ve dijital dolandırıcılığa işaret eden Çiftçi, suç şebekelerine karşı onların yöntemlerinden daha ileri teknikler kullandıklarını belirtti. Çiftçi, siber suçlarla mücadeleye yönelik yatırımları şu ifadelerle aktardı:"Çevrim içi dolandırıcılık, sanal bahis, veri hırsızlığı ve sosyal medya üzerinden organize edilen suç faaliyetleri güvenlik gündemimizin önemli başlıklarından biri haline gelmiş durumda. Dolandırıcılar artık bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle sanal faaliyette bulunuyor. Daha çok onlar da sosyal medya üzerinden, internet üzerinden vatandaşlarımızı ağlarına düşürüyorlar ve bu şekilde onların canlarını yakıyorlar. Biz de İçişleri Bakanlığı olarak onların bu stratejisine paralel olarak biz de yeni suç tiplerine yönelik olarak mücadelemizi çeşitlendiriyoruz, onların usulleriyle, onlardan daha iyi şekilde mücadele etmeye gayret ediyoruz. Bu kapsamda da hem Emniyet Genel Müdürlüğümüz hem de Jandarma Genel Komutanlığımız bünyesindeki siber suçlarla mücadele birimlerimizin hem insan kaynağını hem de teknik kapasitesini önemli ölçüde arttırmaya gayret ediyoruz. Mesela yapay zeka destekli analiz sistemleri, gelişmiş veri takip altyapıları ve uluslararası işbirlikleriyle dijital suç ağlarını çok daha hızlı tespit edip müdahale edebilen bir yapı oluşturmaya çalışıyoruz. Özellikle organize dolandırıcılık şebekelerine karşı yürüttüğümüz operasyonlarla da her yıl binlerce şüpheliyi adli makamlara yakalayıp teslim ediyoruz"

Her yıl binlerce şüphelinin yakalanarak adli makamlara teslim edildiğini belirten Çiftçi, vatandaşların da dijital güvenlik konusunda bilinçli olması gerektiğini vurguladı.

SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLAR ORTAK SORUMLULUĞUMUZ

Suça sürüklenen çocuklarla ilgili proaktif ve bütüncül bir sistem yürüttüklerini aktaran Çiftçi, sorunun çözümünde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı eş güdümünde projelere ağırlık verdiklerini bildirdi. Öte yandan Bakan Çiftçi, İran, İsrail ve ABD ekseninde yaşanan gerilimin ardından sınır illerindeki hareketliliğin de sürekli gözetim altında tutulduğunu aktardı.

Suça sürüklenen çocuklara yönelik stratejinin salt bir asayiş konusu olarak değerlendirilemeyeceğini ifade eden İçişleri Bakanı Çiftçi, konunun tüm toplumun görevi olduğunun altını çizdi. Bu konudaki bir soruyu yanıtlayan Çiftçi, şu ifadeleri kullandı:"Suça sürüklenen çocuklar meselesi aslında sadece bir güvenlik sorunu değil, bütün bir toplum olarak bizim hepimizin ortak sorumluluğu içerisinde yer alıyor. Her çocuğun doğru yönlendirme ve destekle yeniden topluma kazandırılabileceğine inanıyoruz"

Güvenlik güçlerinin sahada yürüttüğü risk analizleri ve teknolojik altyapı destekli çalışmalara değinen Bakan Çiftçi, olaylara müdahale stratejisinin olay öncesini de kapsayacak şekilde genişletildiğini belirtti."Bu yaklaşım yalnızca suçla mücadeleyi değil, önleyici, proaktif ve bütüncül bir güvenlik sistemini de kapsıyor" diyen Bakan Çiftçi, "Emniyet ve jandarma birimlerimiz sahada riskli bölgeleri ve okul çevrelerini yakından izlerken, takip ederken teknolojik altyapı ve veri temelli yönetim sistemleri sayesinde de çocukların maruz kalabilecekleri tehlikeleri önceden tespit edebiliyoruz. Böylece müdahaleler sadece olay sonrasında bastırıcı kolluk şeklinde değil, önleyici tedbirlerle de gerçekleşiyor. Bununla birlikte güvenlik tek başına da yeterli değil. Okullarımızda, diğer alanlarda sadece güvenlik tedbirleri almamızla bunun önlenebileceğini de düşünmüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

BAKANLIKLAR ARASI ORTAK PROJELER YÜRÜTÜLÜYOR

Okullarda ve diğer alanlarda yalnızca güvenlik tedbirleri almanın sorunu kökten çözmeyeceğini belirten Çiftçi, tamamlayıcı sosyal adımların devreye alındığını kaydetti. Çiftçi, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığıyla ortak projeler yürütüldüğünü aktararak, bu sayede çocukların eğitimden kopmasının önlenmesinin ve sosyal faaliyetlerle topluma kazandırılmasının hedeflendiğini söyledi.

Bakan Çiftçi'nin gündemindeki bir diğer konu ise İran-İsrail-ABD arasında tırmanan bölgesel gerilimin ardından ortaya atılan göç iddiaları oldu. Sınır hattında alınan önlemlerin aralıksız sürdüğünü belirten Çiftçi, bölgedeki valilerle sürekli irtibat halinde olduklarını dile getirerek şunları kaydetti:"Savaş başladığından bu yana sınır illerimizdeki sınır kapılarımızı yakından takip ediyoruz. Oradaki bölgede görev yapan valilerimizle de sürekli temas halindeyiz. Zaman zaman video konferans sistemi (VKS) üzerinden de bu konuyla ilgili toplantılar gerçekleştiriyoruz. Aynı zamanda savaşın başladığı tarihten bu yana sınır kapılarımızdan giriş çıkışları da yakından takip ediyoruz, gözlemliyoruz" dedi.

İRAN SINIRINDA GEÇİŞLER AZALDI

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İran sınırındaki güncel durum ve emniyet personelinin çalışma şartlarına dair önemli açıklamalarda bulundu. Sınır hattındaki gelişmeleri İçişleri Bakanlığı, Göç İdaresi, AFAD ve Milli Savunma Bakanlığı koordinasyonunda anlık olarak takip ettiklerini belirten Çiftçi, kolluk kuvvetlerinin mevcut sorunlarının çözümü için de yasal düzenleme hazırlıklarının sürdüğünü kaydetti.

İran'ın kendi vatandaşlarının ve üçüncü ülke uyrukluların sınır geçişlerini sınırlandırdığını belirten Bakan Çiftçi, Türk vatandaşlarının Türkiye'ye geçişlerinde ise herhangi bir kısıtlama uygulanmadığını aktardı. Sınır hattında artan bir göç baskısı veya hareketlilik olmadığını vurgulayan Çiftçi, alınan önlemleri ve sahadaki verileri şu sözlerle detaylandırdı:"Savaşın başladığı tarihten bu yana İran tarafından bizim tarafımıza geçişlerde vatandaşlarımız rahatlıkla geçebiliyorlar, bu konuda herhangi bir sınırlama yok. Yalnız İran kendi vatandaşlarına yönelik olarak bir sınırlama getirmiş durumda. Kendi vatandaşlarını bizim tarafa bırakmıyorlar. Aynı zamanda üçüncü ülke vatandaşlarının da bizim tarafımıza geçmesine müsaade etmiyorlar. Bizim tarafımızdan da İran tarafı kendi vatandaşlarını kabul ediyor, onun dışında diğer geçişlere de müsaade etmiyor. Bunun neticesinde şunu görüyoruz; savaşın başladığı tarihten bu yana bizim tarafımıza geçişlerde, İran vatandaşlarının geçişlerinde neredeyse üçte bir veya dörtte birlik bir azalma var. Kendi taraflarına geçişlerde, kendi vatandaşları açısından da bir artış var. Dolayısıyla şu anda sınırlarımızda, sınır illerimizde herhangi bir hareketlilik olmadığını rahatlıkla söyleyebilirim. Tabii şu anda savaşın ne zaman biteceğini, bu sürecin ne zaman sona ereceğini bilemiyoruz. Ama biz gerek İçişleri Bakanlığımız olarak Göç İdaresi, AFAD, öbür taraftan Milli Savunma Bakanlığımız sürekli bölgeyi izliyoruz, gelişmeleri takip ediyoruz. Bununla ilgili alınması gereken tüm tedbirleri de almış durumdayız. Herhangi şu anda herhangi bir sıkıntı yok."

BİR POLİS BABASI OLARAK BEKLENTİLERİ YAKINDAN BİLİYORUM

Kolluk kuvvetlerinin zorlu çalışma koşulları ve beklentilerine yönelik bir soruyu da yanıtlayan Çiftçi, konuyu yalnızca bir bakan olarak değil, aynı zamanda bir polis babası olarak değerlendirdiğini ifade etti. Güvenlik güçlerinin fedakârlıklarına dikkat çeken Çiftçi, şöyle konuştu:"Ben de bir özel harekat polis babası olarak polislerin sorunlarını, onların beklentilerini gayet yakından biliyorum kendi çocuğumdan dolayı. Bir yandan böyle fedakar bir şekilde çalışmalarını hem görüyorum hem onların beklentilerini de yakından takip ediyorum. Dolayısıyla biz elimizden geldiği kadar onların çalışma şartlarını, imkanlarını kolaylaştırmak için, hayatlarını daha kolaylaştırmak için elimizden geldiği kadar gayret edeceğiz"

Bakan Çiftçi, polisin çalışma şartlarını iyileştirmeye yönelik atılacak adımların başında yasal düzenlemelerin geldiğini işaret etti. 1937 yılında yürürlüğe giren mevcut Emniyet Teşkilatı Kanunu'nun günümüz ihtiyaçlarını karşılamadığını belirten Çiftçi, kurumun ulaştığı personel sayısını hatırlatarak yeni kanun hazırlıklarına ilişkin şu bilgileri verdi:"Şu anda Emniyet Teşkilatımız neredeyse 350 bin kişilik bir kadroya ulaştı. Bunun 280 binini polislerimiz oluşturuyor. Amir sınıfında olan emniyet mensuplarımız var, bekçilerimiz var. Dolayısıyla artık mevcut kanunun Emniyet Teşkilatımıza dar geldiğini, bir yeniden güncellenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bununla ilgili geçmiş dönemde benden önce başlayan bir hazırlık var, bir çalışma var. Biz de arkadaşlarımızla beraber bu çalışmayı devam ettirmeyi düşünüyoruz"