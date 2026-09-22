Bakan Çiftçi'nin hastane ziyaretinde dikkat çeken diyalog: "Kocaman tüfek 15 yaşındaki çocuğun elinde nasıl olabilir?"

Turgutlu'da 11 öğrencinin yaralandığı silahlı saldırının ardından İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin hastaneye giderek yaralı çocukları ziyaret etti. Ziyaret sırasında bir yaralı yakınının sarf ettiği sözler de gündem oldu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir okulun önünde meydana gelen ve 11 öğrencinin yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı saldırının ardından İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ilçeye gelerek yaralı öğrencileri hastanede ziyaret etti.

"ÜÇ ÇOCUĞUMUZUN DURUMU KRİTİK"

Ziyaret sırasında açıklama yapan Bakan Çiftçi, saldırıda yaralanan öğrencilerin sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi. Çiftçi, "Saldırı neticesinde toplam 11 çocuğumuz yaralanmıştır. Üçünün durumu diğerlerine göre daha kritik. Durumu kritik olan bu üç çocuğumuz şu anda ameliyattan çıkmış olup yoğun bakımda tedavileri devam etmektedir. Diğer sekiz çocuğumuzdan biri taburcu olmuştur. Geriye kalan yedi çocuğumuzun üçünü az önce hastanede ziyaret ettik; durumları gayet iyi. Üç çocuğumuzun ise şu anda ameliyatları devam etmektedir" dedi.

"TÜFEK 15 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN ELİNDE NASIL OLABİLİR?"

Bakan Çiftçi'nin ziyareti sırasında bir yaralı yakınının sarf ettiği sözler de gündem oldu.  Aile sorumluluğuna dikkat çeken vatandaş, "Aileler dikkat etmeli. Bir tüfek 15 yaşında bir çocuğun elinde nasıl olabilir? Biz hepimiz anneyiz, olmaz yani!" ifadelerini kullandı.

Bu sözlerin ardından söz alan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de konuya ilişkin şunları söyledi: "Aile saklayacak, duvara asıp da tüfeği orada tutmayacak."

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