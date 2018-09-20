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Bakan'dan Doğu Akdeniz uyarısı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 'Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin onay vermediği hiçbir projenin oldu bittiye getirilmesine izin vermeyeceğiz, KKTC'nin adil ve eli pay almadığı bir sisteme geçit vermeyeceğiz' dedi.

Bakan'dan Doğu Akdeniz uyarısı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den açıklamalar;

Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin onay vermediği hiçbir projenin oldu bittiye getirilmesine izin vermeyeceğiz, KKTC'nin adil ve eli pay almadığı bir sisteme geçit vermeyeceğiz.

Biz hep şunu dedik. Petrol varsa bulacağız. Daha fazla arama ve sondajyapacağız. Buradan hareketle hidrokarbon arama ve üretiminin artırılması için son dönemde önemli adımlar attık.

Fatih, önümüzdeki birkaç ay içerisinde ilk sondajını gerçekleştirmek için Akdeniz’de göreve başlayacak. İkinci sondaj gemimizin alımı için de çalışmalara başladık.

Son 16 yılda petrol arama ve üretim faaliyetlerine 10 milyar dolar harcadık. Bunun yüzde 50’si, Türkiye Petrolleri’nden, yüzde 50’si ise yerli ve yabancı yatırımcılarımızdan geldi. Aydınlık

Etiketler; #uyarı #açıklama #doğu akdeniz #KKTC #Fatih Dönmez
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