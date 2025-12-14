Bakan duyurdu! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na 3 bin yeni personel alınacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bakanlık hizmetlerinin kalitesini artırmak için kamuya 3 bin yeni personel alımı yapılacağını resmen duyurdu. Kadro dağılımları bekleniyor.

Bakan duyurdu! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na 3 bin yeni personel alınacak
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kamuoyuna önemli bir personel alım müjdesi verdi. Bakan Göktaş, Bakanlık bünyesine 3 bin yeni personel kazandırılacağını duyurdu.

Bakan Göktaş, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Hizmetlerimizin kalitesini artırmak amacıyla 3 bin yeni alımımız olacak. Bugün de bu müjdesi tüm kamuoyuyla paylaşmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kamuya personel alımı
