Bakan duyurdu! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na 3 bin yeni personel alınacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kamuoyuna önemli bir personel alım müjdesi verdi. Bakan Göktaş, Bakanlık bünyesine 3 bin yeni personel kazandırılacağını duyurdu.

Bakan Göktaş, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Hizmetlerimizin kalitesini artırmak amacıyla 3 bin yeni alımımız olacak. Bugün de bu müjdesi tüm kamuoyuyla paylaşmak istiyorum" ifadelerini kullandı.