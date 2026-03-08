Bakan duyurdu! Bursa'ya yüksek hızlı tren müjdesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bandırma–Bursa–Yenişehir–Osmaneli Hızlı Tren Projesi dahilindeki Bursa–Osmaneli etabında yürütülen faaliyetlerin nihai aşamaya ulaştığını bildirdi. Projenin bu yılın ikinci yarısında tamamlanmasının hedeflendiğini kaydeden Bakan Uraloğlu, Bursa’nın Türkiye’nin Yüksek Hızlı Tren (YHT) ağına entegre edilen 12. şehir olacağını duyurdu.

BURSA, ANKARA VE İSTANBUL BAŞTA OLMAK ÜZERE ÜLKEMİZİN YÜKSEK HIZLI TREN AĞINA BAĞLANACAK

Bursa–Osmaneli hattının, Bursa’yı Türkiye’nin ana yüksek hızlı tren şebekesine doğrudan entegre edecek stratejik bir aşama olduğunun altını çizen Uraloğlu, şu ifadeleri kaydetti: Bu kesim tamamlandığında Bursa’dan yola çıkan bir tren Osmaneli üzerinden Ankara–İstanbul Yüksek Hızlı Tren hattına bağlanacak. Böylece Bursa, Ankara ve İstanbul başta olmak üzere ülkemizin yüksek hızlı tren ağına bağlanacak.”

HATTIN YILLIK YOLCU KAPASİTESİ YAKLAŞIK 30 MİLYON OLARAK PLANLANIYOR

Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli Hızlı Tren Hattı projesinde gelinen aşamaya dair ayrıntıları paylaşan Bakan Uraloğlu, değerlendirmelerine şu sözlerle devam etti: "Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli güzergahını kapsayan hızlı tren hattımızı, 201 kilometre uzunluğunda ve saatte 250 kilometre işletme hızına imkan tanıyacak bir standartta inşa ediyoruz. Toplamda 25 tünel ve 16 viyadüğün yer alacağı bu yatırım, tamamlandığında yıllık yaklaşık 30 milyon yolcu ağırlama kapasitesine sahip bir altyapı sunacak."

"106 KİLOMETRELİK KESİMDEKİ ÇALIŞMALARIMIZI BU YILIN İKİNCİ YARASINDA TAMAMLAMAYI HEDEFLİYORUZ"

Osmaneli ve Bursa hattı üzerinde yürütülen saha faaliyetlerinin güncel durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Uraloğlu, projeye dair şu bilgileri paylaştı:

“Kazı-dolgu, tünel ve sanat yapısı işlerini tamamladık. Üstyapı işlerinde ise yüzde 90 ilerleme kaydettik. Osmaneli, Yenişehir, Yenişehir Havalimanı, Gürsu ve Bursa güzergahını takip eden 106 kilometrelik kesimdeki çalışmalarımızı bu yılın ikinci yarısında, Bursa’dan itibaren Teknosab, Karacabey, Dağkadı ve Kuşcenneti güzergahındaki çalışmalarımızı ise 2028 yılında tamamlamayı hedefliyoruz.”