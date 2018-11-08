o hatta son aşamaya gelindi
o hatta son aşamaya gelindi
Vatan Şaşmaz cinayetinde yeni gelişme
Vatan Şaşmaz cinayetinde yeni gelişme
O ailelere ödeme yapılacak
O ailelere ödeme yapılacak
Bu hafta vizyona girecek filmler
Bu hafta vizyona girecek filmler

Bakan duyurdu! O ailelere ödeme yapılacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "Çoklu Doğum Yardım Programı ile ikiz, üçüz gibi çoklu doğumla karşılaşan ihtiyaç sahibi ailelerimize yönelik 0-2 yaş aralığında çocuk başına aylık 150 lira ödeme yapacağız"

Bakan duyurdu! O ailelere ödeme yapılacak

Plan ve Bütçe Komisyonunda, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının bütçesi görüşülüyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, komisyonda yaptığı konuşmada, "Çoklu Doğum Yardım Programı ile ikiz, üçüz gibi çoklu doğumla karşılaşan ihtiyaç sahibi ailelerimize yönelik 0-2 yaş aralığında çocuk başına aylık 150 lira ödeme yapacağız." dedi.

Selçuk, "MEB tarafından düzenlenen sınavlarda, illerinde ilk 10'a giren veya Türkiye genelinde ilk 20 bine giren Şartlı Eğitim Yardımı faydalanıcısı çocuklarımıza aylık 500 lira, üniversiteye giriş sınavında ilk bine girme başarısı gösteren Şartlı Eğitim Yardımı faydalanıcısı evlatlarımıza ise bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira nakdi destek sağlayacağız." açıklamasında bulundu.


Kaynak: AA
Etiketler; #bakan #aile #ödeme
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.