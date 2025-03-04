Bakan duyurdu: Polis memuru Nihat Karakoca’yı şehit eden şüpheli 16 yıl sonra yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şanlıurfa’da Polis Memuru Nihat Karakoca’nın şehit edilmesiyle ilgili 16 yıldır aranan C.R.’nin geçtiğimiz hafta yapılan operasyonla yakalandığını duyurdu.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Bakan duyurdu: Polis memuru Nihat Karakoca’yı şehit eden şüpheli 16 yıl sonra yakalandı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şanlıurfa’da Polis Memuru Nihat Karakoca’nın şehit edilmesiyle ilgili 16 yıldır aranan C.R.’nin geçtiğimiz hafta yapılan operasyonla yakalandığını duyurdu. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Bakan Yerlikaya, şu ifadelere yer verdi:

"Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda; Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerimizin titizlikle yürüttüğü çalışmalar sonucunda, 13 Haziran 2009 tarihinde Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen silahlı kavga olayına müdahale ettiği esnada Polis Memuru Nihat Karakoca’nın şehit olduğu, bir vatandaşımızın hayatını kaybettiği ve iki vatandaşımızın ise yaralandığı olayın şüphelisi olan 16 yıldır aranan C.R., Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde saklandığı evde Kahraman Jandarmamız tarafından yakalandı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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